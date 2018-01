Si riconferma un presepe di straordinaria bellezza: la sua location (la lama di Santa Margherita), lo sguardo sul campanile della basilica S. M. dei Miracoli; l’incantevole gioco di luci e la costruzione meticolosa di antichi mestieri e personaggi che hanno da sempre caratterizzato il presepe nella storia cristiana.

Sono questi gli elementi vincenti che fanno del presepe, organizzato dall’ass. Madonna dei Miracoli, un appuntamento imperdibile e lo collocano tra le rappresentazioni più belle che animano le iniziative sul territorio nel periodo natalizio. Quest’anno il presepe vivente si è arricchito per l’originalità dei testi di don Ettore Lestingi: protagonista del percorso che guida fino alla “capanna di Betlemme” è il “viandante”. L’uomo alla ricerca della felicità, alla ricerca costante della strada da seguire. Una serenità indicata nel Salvatore e che conducente alla pace, oltre che un messaggio rivolto ai tanti "viandanti" che hanno visitato la lama di Santa Mragherita nei giorni della rappresentazione.

L’evento per la comunità sociale ed ecclesiale, ha contribuito altresì a favorire l’integrazione sociale e religiosa dal momento che ha annoverato nel suo cast di attori e figuranti anche giovani di colore della comunità “Migrantesliberi”. Un gesto che ci ricorda di vivere secondo modelli di convivenza e scambio culturale reciproco per una crescita umana e spirituale.

I ringraziamenti «Siamo giunti ai titoli di coda di questo splendido viaggio nel tempo – commenta Giuseppe Confalone, presidente dell’ass. Madonna dei Miracoli -. La 9^ edizione del Presepe Vivente nella Lama di Santa Margherita è andata in archivio ed è giunto il momento dei ringraziamenti che, come sempre, sono tutt'altro che formali ma alquanto sentiti: grazie, grazie, grazie...

Un Grazie va ai visitatori che anche quest'anno sono accorsi numerosissimi per ammirare ed immergersi nell'emozione del Presepe Vivente. I vostri elogi ed i vostri apprezzamenti sono la forza che ci fa andare avanti e ci spinge a migliorarci sempre di più.

Un Grazie va ai tanti figuranti che hanno animato e che hanno dato risalto alla storia – raccontata - di amore e di umiltà della nascita del Re dei Re. Il vostro impegno, la vostra disponibilità e la vostra dedizione nel ricoprire le scene ed i ruoli del Presepe fanno sì che il nostro Presepe Vivente possa essere annoverato tra i presepi viventi più belli e creativi della Puglia.

Un grazie va agli amici che per mesi hanno dedicato il loro tempo per l’allestimento del Presepe, in particolare a Francesco Leonetti per la regia suono e luci; Sabina Lorusso per la coreografia e la regia; Nicola Patruno per la scenografia e l’allestimento; don Ettore Lestingi per i testi; alle sarte Lucia Mansi, Cicoria Caterina, Maria Cognetti; Michele Bruno per la direzione dei lavori e Peppino Antolini, Emanuele Berardino, Luigi Chieppa per la maestranza.

Un sentito ringraziamento – prosegue Confalone - al nostro Vescovo Mons. Luigi Mansi per averci onorato della sua presenza nella rappresentazione del 30 dicembre scorso, nonché al Vicario Generale della Diocesi di Andria, don Gianni Massaro.

Un ringraziamento affettuoso alla Comunità dei Frati Agostiniani di Andria per l’incondizionata disponibilità dimostrataci.

Un grazie a Biancolillo Riccardo e Lotito Riccardo che hanno consentito l'allestimento di alcune scene scene sui loro appezzamenti, alla Comunità dei padri Agostiniani, all’Associazione volontari Carabinieri per la vigilanza, all’Amministrazione comunale per il patrocinio e a quanti in ogni modo e forma hanno collaborano alla realizzazione del Presepe.

A tutti voi, grazie e arrivederci alla 10° edizione».