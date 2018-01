L'attore andriese Nicola Di Chio varca i cancelli dorati di Hollywood

S’intitola “Tutti i Soldi del Mondo”, l’ultima fatica di Ridley Scott, candidato a ben tre Golden Globe per la regia e per le interpretazioni di Christopher Plummer e Michelle Williams.

Scritto da David Scarpa e girato in Italia, il film si basa sul rapimento di John Paul Getty III. Nel cast Michelle Williams, Mark Wahlberg e Christopher Plummer. Tra gli attori, non protagonisti, ritroviamo anche un nostro concittadino, si tratta di Nicola Di Chio. Già noto alle cronache locali per le sue partecipazioni al festival Castel dei Mondi e le sue produzioni con la compagnia di cui è tra i fondatori “La Ballata dei Lenna”.

Il film diretto da Ridley Scott è la ricostruzione di un fatto di cronaca realmente successo e divenuto un caso mediatico internazionale: siamo nel 1973, quando a Roma ci fu il rapimento di Paul Getty III, ragazzo poco più che adolescente e nipote del magnate del petrolio Jean Paul Getty, l’uomo più ricco al mondo e contemporaneamente il più avido, tant’è che malgrado avessero rapito il suo nipote preferito, non vede in ciò un valido motivo per rinunciare a parte delle sue ricchezze e costringe la madre del ragazzo e l’uomo della sicurezza a una scatenata corsa contro il tempo per racimolare i soldi utili al riscatto e liberare Paul.

Ispirato ai fatti realmente accaduti, la pellicola come anche la cronaca del tempo rivela agli spettatori un’assurda quanto vera considerazione: si può amare di più il denaro che i propri affetti più cari.

Nicola Di Chio è uno degli uomini calabresi che sequestra il ragazzo a Roma per portarlo poi in Calabria.

«La produzione mi ha contattato ad Aprile 2017, ho fatto 3 provini supervisionati da Ridley Scott, dopo è arrivata la proposta contrattuale e tra giugno e luglio le riprese tra iLaghi di Bracciano, Canale Monterano e il centro della Capitale (tra piazza Navona e Porta Maggiore). Sul set ho incontrato un regista che deve la sua fama anche alla precisione e alla scrupolosità con cui coinvolge tutti gli attori, dalle comparse ai protagonisti, nella realizzazione della pellicola. Basti pensare che, il regista, guardandoci negli occhi ha detto "Non chiamatemi maestro, fate il mestiere più bello del mondo. Adesso andiamo a recitare". Ho respirato un clima di professionalità, collaborazione e grande voglia di lavorare per un progetto condiviso e che viaggiava in direzione unica: portare egregiamente a termine il film».

Per Nicola Di Chio è stata questa la prima esperienza cinematografica: «La mia passione resta il teatro poiché è quello che mi fa vivere e che mi dà gioie e dolori, che mi ha formato come uomo e come artista, che mi ha saltato la vita. Strizzo l’occhio al cinema perché, se viene fatto ad alti livelli e con passione, al di là dell'aspetto economico, è altrettanto gratificante».