Don Lorenzo Milani, un prete al servizio del Vangelo e dei Poveri

In scena ad Andria il don Milani di Luigi D’Elia e Francesco Niccolini. Un monologo ininterrotto, travolgente, pieno di fatti, storie, vite, che racconta la figura straordinaria del prete di Barbiana.

Il testo, portato in scena dall’attore pugliese Luigi D’Elia, parte dai tratti meno noti della giovinezza del fanciullo Lorenzo rimasto impressionato dal Vangelo di Matteo «è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli», per presentare la Scuola di Barbiana, logo disperso tra le colline del Mugello in cui il prete, fu mandato, una volta identificato come ribelle.

Un uomo pieno di energia, con lo sguardo rivolto agli ultimi, ai poveri, agli oppressi, che della scuola, politica e sindacato credeva l’arma per difendere i diritti degli oppressi. Un uomo solo contro un sistema incancrenito dal disinteresse e dalla logica del sopruso che risponde alle contraddizioni del tempo attraverso il lavoro con i suoi ragazzi.

L’amore verso il prossimo e la dedizione per il tempo e la società sono al centro del ritratto dell’autore e attore D’Elia, sotto la regia attenta di Fabrizio Saccomanno. Un Don Milani umano – si racconta – propenso a perdere la pazienza e infiammarsi di fronte alle ingiustizie del suo tempo.

A pochi mesi dalla storica visita di Papa Francesco a Barbiana, evento che ha segnato il ricongiungimento tra Chiesa e vita del priore di Barbiana, a 50 anni dalla sua morte, uno spettacolo teatrale che andrà in scena il 13 gennaio 2018 (ingresso h 20 / sipario h 20.30) presso il Teatro dell’Oratorio Salesiano, promosso da Caritas diocesana Andria, Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico Andria , Azione Cattolica Andria, Biblioteca diocesana “S. Tommaso d’Aquino”, MEIC e MSAC e AVS Andria a testimoniare quanto la vita di don Lorenzo Milani rappresenta una bisettrice fondamentale per la formazione dei laici e per la Chiesa.