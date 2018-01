Oggi, 20 gennaio 2018, si festeggia San Sebastiano, martire e patrono secondario di Andria e Santo protettore della Polizia Locale. Tale memoria sarà celebrata con due sante messe 08.30 e 18.00 presso la parrocchia SS. Annunziata.

«È occasione propizia - commenta don Leonardo Lovaglio - per ammirare e venerare la statua di San Sebastiano che di solito è custodita nella Chiesa Rettoria del Purgatorio».

Alle ore 10, inoltre, come da noi già annunciato, avrà luogo la cerimonia celebrativa di San Sebastiano presso la presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, in via Ponchielli. Interverranno il Sindaco, avv. Nicola Giorgino, l'assessore alla Polizia Locale, rag. Giuseppe Raimondi ed il Comandante ff della Polizia Locale, dott. Riccardo Zingaro.