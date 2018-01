Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue locali 2018, gli eventi della Pro Loco di Andria

In occasione della Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue locali 2018, la Pro loco di Andria organizza, per il 25 gennaio alle ore 18,00, la rappresentazione in dialetto andriese “Faciùim l’augùrie d’ Natòil” di Grazia Montanari – interpretata dagli alunni della classe 5^ E – I Circolo Didattico “Oberdan” di Andria, che si terrà presso la Scuola “Don Tonino Bello”, Via Dott. Camaggio, 11, Andria.



Il 3 febbraio alle ore 19,00 invece organizza la presentazione della pubblicazione: “…per non dimenticare, salviamo il nostro dialetto”, una raccolta di brani in dialetto andriese di diversi autori che hanno partecipato alle precedenti edizioni della Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue locali.

La presentazione avrà luogo presso la Sala Teatro della Parrocchia di San Francesco d’Assisi – via Arco Piciocco.

Per contatti: Pro loco Andria tel. 0883 592283 – direttivo@proloco.andria.ba.it