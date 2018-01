La ghettizzazione, le deportazioni nei lager, lo sterminio nei campi di concentramento e di lavoro di un numero inimmaginabile di ebrei e di appartenenti ad altre minoranze culturali, linguistiche e religiose, nonché a categorie ritenute ‘indesiderabili’ dalla ferocia nazista, hanno scritto una delle pagine più buie e più della storia dell’umanità. Pagine che non possono e non devono essere dimenticate, affinché, nell’ottica dell’evoluzione e del progresso della civiltà, non si corra il rischio che simili eventi possano ripetersi ancora.

Nel solco di questa nobile e doverosa mission, si inserisce a pieno titolo il progetto teatrale della scuola Sipario Musical Company che si è tradotto, dopo mesi di lavoro, nella produzione dello spettacolo dal nome Il Vento della Memoria, liberamente ispirato al film Mi ricordo Anna Frank e che è andato in scena presso il Centro Risorse di Andria (via Aldo Moro, 42) nella giornata di ieri e in replica il 27 gennaio alle 20.30, proprio in occasione del Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale che si celebra ogni anno il 27 gennaio in ricordo delle vittime dell'Olocausto.

La messa in scena della pièce è stata curata dal direttore della scuola Sipario, Riccardo Confalone e da Roberta Monterisi che insieme hanno lavorato con i propri giovani allievi al fine di contribuire alla costruzione della memoria di questi eventi anche nei più piccoli, attraverso il linguaggio artistico e il gioco performativo dello spettacolo dal vivo.

«Allestire questo spettacolo non è stato semplice – ha dichiarato Riccardo Confalone – ma grazie all’aiuto di Roberta Monterisi siamo riusciti a trasmettere ai ragazzi il significato di quegli eventi e l’importanza di ricordarli ancora oggi. Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi, - ha concluso Confalone – tutti si sono approcciati allo spettacolo da veri professionisti entrando sin da subito ciascuno nella propria parte».

Lo spettacolo Il Vento della Memoria ha ottenuto anche il patrocinio degli assessorati alla Cultura e alla Pubblica Istruzione della città di Andria. «In qualità di rappresentanti dell’Amministrazione cittadina – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura, Luigi del Giudice - abbiamo deciso di patrocinare l’iniziativa della scuola Sipario in quanto abbiamo riconosciuto la valenza sociale e culturale dello spettacolo. Atrocità come l’Olocausto non possono e non devono lasciarci indifferenti, oggi come allora.»

«È importante - ha ribadito l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Paola Albo – che i ragazzi comprendano sino in fondo la crudeltà dello sterminio nazista e quanto le discriminazioni possano essere pericolose. Abbiamo il dovere come genitori, come amministratori e come responsabili della formazione, di far capire ai giovani che le differenze non costituiscono un limite ma un’occasione di crescita culturale e di reciproca conoscenza. Le diseguaglianze – ha concluso Albo – non esistono e ogni crimine contro l'umanità è un crimine contro Dio».

Lo spettacolo Il Vento della Memoria, ideato e diretto da Riccardo Confalone e Roberta Monterisi, con la direzione di produzione di Domenico Bucci, vedrà in scena i giovani attori Alessandra Cicciarelli, Alessandro Montrone, Riccardo Confalone, Roberta Monterisi, Angelica Lillo, Stefano Porro, Paola Sgarra, Sara Losito, Martina Zagaria.

Info 347 9346461/0883 887796