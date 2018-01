La commemorazione della Shoah al “Colasanto”

Una serie di iniziative caratterizzeranno l’intera settimana presso l’I.I.S.S. “Colasanto” di Andria al fine di commemorare la Shoah. Già il 24 e il 25 gennaio, in mattinata, gli alunni si recheranno presso il Cinema Multisala Roma per vedere due film sull’Olocausto, “Il Viaggio di Fanny” e “La signora dello zoo di Varsavia”.

Nel pomeriggio del 25, si svolgerà nell’Auditorium di via Paganini, alle ore 17.30, un evento dal titolo “Noi ricordiamo”, che vedrà la partecipazione corale di alunni e docenti dei tre indirizzi dell’Istituto. La manifestazione sarà aperta da una performance, “Voci nell’oscurità”; seguiranno canti, cori e poesie, inframmezzati da brevi e incisivi excursus di carattere storico, tenuti personalmente dal Dirigente Scolastico, Prof. Cosimo Antonino Strazzeri, che partirà da testimonianze fotografiche e documenti dell’epoca. Faranno da suggestiva cornice all’evento le opere pittoriche realizzate dagli alunni e dai docenti del Liceo Artistico.

Nell’Auditorium verrà allestita anche una ricca mostra fotografica sulla Shoah, per offrire a tutti gli alunni dell’istituto e alle loro famiglie la possibilità di rivivere con consapevolezza storica quei tragici eventi che hanno profondamente segnato le coscienze dell’umanità intera.

Il 27 gennaio, infine, sarà letta in tutte le classi una scheda sulla Shoah, per stimolare un dibattito e una presa di coscienza; alle 12 in punto, saranno osservati in tutto l’Istituto tre minuti di silenzio per commemorare le vittime innocenti del genocidio più sanguinoso che la storia ricordi. Per l’occasione, tutti i rappresentanti di classe si riuniranno nell’Auditorium insieme al Dirigente Scolastico. La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento del 25 gennaio e a visitare la mostra storica allestita nell’Auditorium.