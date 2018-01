La prima delle "Meraviglie" di Alberto Angela questa sera sarà il nostro Castel del Monte

Ritornano questa sera, su Rai1, le "Meraviglie" italiane illustrate da Alberto Angela, che accompagnerà gli spettatori in un nuovo viaggio nella nostra "penisola dei tesori", in un itinerario fra arte e bellezze naturali nei siti riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'umanità.

Il primo dei gioielli italiani che questa sera saranno presentati al pubblico è il "nostro" Castel del Monte, la spettacolare costruzione simbolo dell’imperatore Federico II, soprannominato “stupor mundi”, da cui comincia il percorso del giornalista e divulgatore. E alla figura di Federico II, ai suoi valori di tolleranza e di unione tra i popoli, si ispira il maestro Riccardo Muti che racconterà la sua emozione al primo impatto con il castello.

L’Italia vanta cinquantatré siti UNESCO, più di qualsiasi altro paese al mondo e Castel del Monte è uno di questi: record di share, la trasmissione di Angela mostrerà il maniero federiciano, da sempre oggetto di ipotesi sulla propria origine ed utilità, che continua a far parlare di sé e a ricevere la visita di telecamere della Tv ma anche di personaggi famosi, nonché a essere il sito turistico più visitato di tutta la Puglia.

L'itinerario di Angela proseguirà poi per Alberobello in Puglia, parlando degli etruschi tra Cerveteri e Tarquinia e delle ville palladiane in Veneto, terminando il primo, fortunato ciclo della trasmissione.