I Promessi Sposi è un romanzo che abbiamo amato e odiato sui banchi di scuola. È uno di quei classici che apre a una serie infinita di discussioni e nello stesso tempo di ricordi e, nel 2018, ha anche la capacità di essere estremamente attuale. La storia di Renzo e Lucia innamorati, che vogliono convolare a nozze ma sono ostacolati da un cattivo, è il punto di partenza di un viaggio che parla di umanità, un viaggio che racconta fatti risalenti al ‘600, e si confronta dapprima con gli anni della maturità e poi lì, a teatro dove la regia di Michele Sinisi regala una versione “estrema” e ben, riuscita del romanzo dei romanzi.

Don Abbondio, Lucia, Renzo, la perpetua, Agnese, Fra' Cristoforo, i Bravi, Don Rodrigo, la Monaca di Monza danno vita ad una storia contemporanea fatta di intercessioni, imbrogli, malizia e combattiva forza di volontà in uno scenario che vuole essere, nelle intenzioni del regista, soprattutto “umano”.

Per Michele Sinisi - in scena la scorsa settimana a Bari al teatro Abeliano - l’opera manzoniana è un’opportunità per affrontare consapevolmente le responsabilità di una generazione che oggi deve prendersi oneri e onori e dire la sua sui grandi temi: «I Promessi sposi – commenta Michele Sinisi - è un testo che non abbiamo imparato ad amare a scuola, probabilmente perché incastrato in una dinamica pedagogica molto classica. Ho pensato pertanto di portarlo a teatro in modo ludico, giocando, così da affezionarsi a quella scrittura. L'idea parte dunque dalla voglia di confrontarsi con i grandi classici per recuperare con essi un rapporto piacevole. Un testo che oggi è di estrema attualità se si pensa ai grandi movimenti di massa, alle grandi proteste, e diventa dunque per me anche un’esigenza politica: dobbiamo confrontarci con i grandi temi che attanagliano il mondo, non possiamo restarne fuori».

In scena vengono proiettati dei videoclip: sullo schermo anche ospiti delle case di Accoglienza della coop. MigrantesLiberi: «Innanzitutto c'è un rapporto di stima nei confronti della struttura di accoglienza e dell'opera di Don Geremia - tiene a precisare Sinisi -; si parla tanto di vivere in un “mondo globale” ma questa è una grande cazzata. È odioso non tanto sentire parlare di difficoltà nel rapportarsi con le diversità, e chi lo nega?! Certo che è difficile! Pretendere però che gli altri non esistano è paradossale ed è frutto di grande ignoranza. Noi viviamo in un mondo globale; lo abbiamo voluto e adesso in qualche modo ci presenta anche il conto e se vogliamo continuare ad essere globali nel fare i viaggi, nel comprarci i vestiti, nel mangiare, etc. non dobbiamo e non possiamo ignorare l’esistenza di coloro che, come Renzo e Lucia in “Addio ai monti”, lasciano la propria terra per scappare dalle guerre, per cercare di migliorare la loro esistenza, per una prospettiva futura migliore».

Nel videoclip ci sono anche dei ragazzi “milanesi” figli di seconda generazione, ovvero figli di immigrati ma che sono oggi totalmente milanesi, che purtroppo portano dietro esperienze di distacco dai loro genitori, legate a varie sfaccettature anche inconsapevoli e subliminali, che in casa l'hanno respirata perché i loro genitori l'hanno avuta negli occhi quando crescevano. Un po’ quello che vivevano i meridionali negli anni '50 quando andavano a lavorare alla Fiat, a Torino. Ora i figli di quei meridionali sono torinesi a tutti gli effetti e quindi il senso del distacco è una roba che si rivela in modo totalmente diverso».

La comodità con cui noi viviamo viene pagata con un prezzo molto alto purtroppo da coloro che oggi sono costretti a fuggire dalle loro terre, per cercare un futuro migliore. In un seconda videoclip ci sono bambini che si divertono, il collegamento è al capitolo 34 dei Promessi Sposi quando la madre perde la piccola Cecilia. Ecco, oggi, nella vita reale quando un genitore perde un figlio tende a rivedere video, foto che ricordano l’esistenza di un figlio che non c’è più.

Un lavoro ben fatto e portato a teatro da Sinisi con la consapevolezza che il pubblico ormai è acculturato e «qualsiasi approssimazione del linguaggio mi interessa nella misura in cui c'è un equilibrio in cui ci si può muovere non chiudendo fino in fondo dal punto di vista estetico, concettuale, formale e contenutistico il messaggio. In pratica ognuno a teatro ci legge quello che meglio vuole. L'importante è rendere attiva la presenza del pubblico in platea. Basta tenere vivi i segni e il pubblico poi avrà la consapevolezza di poter unire quei puntini così come succede in quel gioco del cruciverba, così accade nella testa degli spettatori e, così facendo, tutti siamo partecipi in maniera abbastanza democratica di questo processo ciascuno con il proprio feedback culturale».

Sul palco ogni sera deve esserci l’incontro umano: «Quando si andrò per la prima volta sulla luna il problema non era tanto scientifico quanto umano ovvero quelle persone, all'interno di un abitacolo così stretto, per tutti quei giorni, sarebbero stati in grado di convivere? Così accade sul palco: il problema è sempre umano e non è mai scientifico. Con i Promessi Sposi, nella prima parte dello spettacolo gli attori non stanno lì a recitare soltanto, non possono limitarsi a dei semplici esercizi ginnici per dimostrare di saperli fare. Ogni sera lo spettacolo è magico nella misura in cui c'è consapevolezza di essere fino in fondo se stessi nelle relazioni che si instaurano col pubblico e, credimi, – conclude Sinisi – non è sempre scontato che questo avvenga».

Standing ovation al pubblico: «Noto con piacere che il pubblico è capace di percepire lidi linguistici che all'inizio spaventano. Per allegorie, per metafore, per segni non definiti riusciamo a capire dove possiamo arrivare noi e il pubblico assieme a noi senza doverlo necessariamente spiegare e questo è magicamente formidabile».

Promosso dunque a pieni voti questo capolavoro antico e nuovo, che porta la scrittura scenica di Sinisi e Francesco Maria Asselta ed è prodotto da Elsinor. Questa settimana i “Promessi Sposi” approdano a Milano e la prossima a Torino. Per tutto il 2018 e 2019 si continuerà a girare con la fortunata produzione dei “Promessi Sposi” e di “Miseria e Nobiltà”. A giugno per il regista andriese c’è il debutto nel “Platonov” di Cechov con la regia di Marco Lorenzi; poi il debutto nella regia de “La Masseria delle Allodole” che tratta il genocidio degli Armeni, e "Antigone". Un futuro ricco di teatro per Michele che, seppur strizzi l’occhio alla tv (ricordiamo la partecipazione ultima nel film “Chi m’ha visto”), dichiara di essere innamorato perso per il Teatro.