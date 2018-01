Concettina era la figlia di una famiglia benestante. Il padre faceva u mzzoin (il mediatore) per la compravendita di case e terreni, accaparrandosi le occasioni migliori, ragion per cui si era fatta una discreta proprietà. Essendosi arricchito non gli dispiaceva che al nome Saverio la gente aggiungesse un don, riconoscimento del nuovo status. Alla fine si convinse che era un signore, anzi un nobile. Infatti quando si incontravano i vari “don” laici il suo problema più grosso era rispondere alla domanda: ma a che casato appartieni? E lui faceva il funambolo inventandosi provenienze di origine napoletane. Ai terreni aggiunse una bella casa (un palazzotto su via Ferrucci) e cominciò a sognare per la figlia “un buon partito”.



Ma le cose non vanno sempre come vogliamo. Infatti Concettina, che si divertiva ad andare in campagna sulla sciarrett del padre per seguire i lavori dei braccianti, si innamora proprio di un suo dipendente. Nessun problema per il ragazzo, che corrisponde alle “attenzioni” della ragazza: essendo sveglio si era fatto due conti e aveva capito che “salire” nel palazzotto era meglio che lo scantinato. In cuor suo era convinto che affezionandosi al palazzotto e ai terreni prima o poi si sarebbe “affezionato” anche alla ragazza. I problemi sorsero, invece, per il padre di lei: essendo nu povre arrcchsciut (un povero divenuto ricco) sperava che il don, che si era guadagnato per il rispetto popolare verso i ricchi, potesse aiutarlo nella scalata sociale e passare da u palazzott a u palazz. Ecco allora scendere in campo il parroco, le zie, gli amici e soprattutto la mamma: "livl stu pnzirr da la coip", aveva ordinato il padre. Da allora a Concettina fu proibito ogni contatto con la campagna e i braccianti.

Tutti sanno, però, che il diavolo prima di “tentare” l’uomo con la mela si era consultato con la donna e tutti gli uomini sanno che le donne sono dotate di poteri magici capaci di risolvere ogni situazione. Ecco spiegato perché alle donne basta la seduzione per ottenere le cose e l’uomo invece deve ricorrere spesso alle maniere forti. Nessuna giustificazione, ma la storia è questa. Concettina piangeva e la mamma cercava di spiegarle che il padre aveva ragione: "sì bell, sì ricch, put saluie u palazz". Ma Concettina non ne voleva sapere: "voggh a Salvatour (il bracciante) s naun m’accioit". Questa frase impressionò la mamma, che decise di parlarne al marito. Il palazzotto aveva diverse stanze ma proprio la camera da letto era divisa da un semplice tramezzo dallo stanzino dove dormiva la ragazza. Aspettò che questa si fosse addormentata per dire al marito che era il caso di cedere: di fronte alla irremovibilità di costui alla mamma sfuggì: "Sprioim ca nan cmboin cocchi ueie". Detta ad alta voce la frase fu ascoltata dalla figlia che per l’animata discussione dei genitori si era svegliata. Per la mamma "u ueie" era un possibile insano gesto, alla ragazza invece la frase ispirò un’altra soluzione: farsi mettere incinta dal ragazzo e quindi combinare il matrimonio riparatore.

Salvatore intanto era stato licenziato dal padre e quindi non aveva più avuto modo di incontrare Concettina anche se spesso con la scusa di andare a riempire l’acqua sostava nei pressi della fontana di via Ferrucci: tentativo inutile perché la ragazza era stata blindata in casa. Tuttavia il licenziamento gli giovò. Il ragazzo non voleva andare più in campagna, frequentò il corso serale CRACIS e conseguì la licenza media. Con il diploma in mano cominciò a cercare un nuovo lavoro. Un amico se lo trascinò al partito dove Salvatore si impegnò con la sua giovanile esuberanza. Salvatore in questo modo si guadagnò la simpatia di quelli che erano i maggiorenti della pubblica amministrazione. In occasione dell’assunzione dei bidelli egli riuscì ad ottenere il posto comunale. Bidello si, ma essendo un bel ragazzo cominciò a vestirsi con giacca e cravatta, sempre garbato ed elegante. Propizia arriva poi la campagna elettorale: Salvatore si dà da fare per il suo partito e collabora a ogni iniziativa.

Era prassi, allora, che i partiti organizzassero il servizio di macchine per portare a votare gli anziani o i malati. Le macchine non erano tante in circolazione. La lotta era accanita e non un voto poteva andare perduto. La domenica Salvatore con in mano la lista delle persone che doveva andare a prelevare salì nella macchina che il partito aveva preso a noleggio. Verso mezzogiorno Salvatore fu convocato al partito perché c’era da portare le sigarette agli scrutatori e rappresentanti di lista del partito. Essi infatti non potevano allontanarsi dal seggio e i partiti in qualche modo provvedevano a rifocillare, anche con una certa generosità. Esemplare al solito il sen. Jannuzzi: diede disposizione di portare i timballetti a mezzogiorno del lunedì (allora si votava in due giorni) e chiese quanti fossero e gli fu dato il numero dei democristiani. Il senatore chiese ma gli altri non mangiano? E dispose che tutti avessero il timballeto. Salvatore chiese un quarto d’ora di tempo per accompagnare alla casa un invalido, ma quando arrivò al partito gli dissero che avevano affidato l’incombenza delle sigarette ad altri due attivisti. In effetti riprendendo il giro e passando davanti al tabaccaio vide i due amici caricare le sigarette sulla macchina. Salvatore, però, verso sera, ripassando davanti al tabaccaio si rese conto che gli stessi stavano scaricando al tabaccaio stecche di sigarette. "Si vede che sono avanzate", pensò e continuò a lavorare. Chiusi i seggi era costume che i rappresentanti di lista tornassero al partito per un primo sommario rendiconto dell’andamento della giornata e segnalare problemi o se vi era nel seggio qualche componente ostico per cui il partito provvedeva poi a rinforzare la presenza al seggio al momento dello scrutinio, durante il quale si combatteva su ogni voto per fare annullare quello degli avversari e difendere quelli del proprio partito. Allora bastava uscire con il segno della matita fuori del quadrato prescelto per essere interpretato come segno di riconoscimento e far annullare il voto. Però, quella sera i rappresentanti di lista si lamentarono che il partito non aveva mandato nemmeno un pacchetto di sigarette. Come, rispose il segretario, abbiamo incaricato due persone che sono andati a comprare le sigarette, hanno portato la ricevuta e noi li abbiamo pagati? Salvatore allora per via riservata riferì al segretario quello che aveva visto: la restituzione delle stecche. Apriti cielo: convocato il tabaccaio questi disse: "mi hanno detto che sono avanzati e io per fare un piacere a voi ho restituito i soldi di differenza". Si scoprì allora che i due attivisti avevano preso le sigarette, erano passati dal partito per farsi dare i soldi e poi le avevano riportate quasi tutte indietro, distribuendone una piccola parte.. Per evitare lo scandalo tutto finì lì con la espulsione dei due che da quelle parti non si fecero più vedere. Però Salvatore ebbe i complimenti da parte di tutti. Orgoglioso del successo conseguito il giorno dopo Salvatore risalì in macchina per andare a prelevare una vecchina in via Ferrucci. Accadde che gli toccava bussare alla porta del palazzotto che lui conosceva bene anche se lui della vecchia non sapeva nulla. Con la vecchina, però, scese proprio Concettina che era la nipote. Nessuno dei familiari se ne accorse della presenza di Salvatore e la nonna non lo conosceva. Salvatore ebbe la prontezza di spirito di cedere il suo posto a fianco dell’autista alla nonna (per educazione, disse) e si intrufolò sul sedile posteriore accanto alla sua “amata”. Le mani di entrambi fecero durante il tragitto lunghi ragionamenti per i quali non servivano le parole. Arrivati dal medico che doveva certificare la vecchiaia per consentire l’accompagnamento in cabina, Salvatore scese per aiutare la ragazza e mentre il medico compiacente riempiva il modulo poche parole tra i due bastarono per un appuntamento.

Ma non fu necessario: la vecchina non poteva votare perché le tremavano le mani (aveva certificato il medico – a casa invece sferruzzava a meraviglia) ma ci vedeva benissimo. Tornati a casa chiese alla nipote chi fosse quel ragazzo: infatti non le erano sfuggiti i movimenti convulsi delle mani. E la ragazza raccontò la sua storia d’amore. La nonna ascoltò e commentò: "a maie m pareiv nu bell uagnaun". E qui la nipote aggiunse una notizia equivoca: "ià piur mbiagoit a u comun. Mbè?" Replicò la nonna a cui (forse) tremavano le mani ma non il cervello. Disse allora alla nipote: "nan fè fessaroie, ad attant penz ioie".

La sera a tavola la nonna, che era la mamma del padre di Concettina, disse al figlio: "stè nu uagnaun, nu bell uagnaun, ca vè appirs alla mnenn, a la mnenn pioic i ià piur mbiagoit a u comun". Il padre drizzò le orecchie e chiese ulteriori informazioni. La figlia a questo punto fu esplicita: "ià semb Salvatour, nan vè chiue four". Prese fiato e continuò abbassando la testa: "Salvatour u palazz l’ha gè saliut, ià u comun. Ma ià semb figgh d zappataur, voggh ca Cungettein avà saloie u palazz d l sgniur", rispose acido il padre. La nonna ricordò che su quei palazzi non ti fanno entrare facilmente. Quelli hanno la puzza sotto il naso e se non sei dei loro mica ti fanno salire. Poi aggiunse: "tiue u pizz u sì sdoit, chidd l’hann aviut rgaloit i nan u capiscn". E spiegò al figlio che visto che i due si volevano bene era meglio farli felici: se un giorno Dio vorrà saliranno su un palazzo che loro si faranno.

Questo argomento convinse il padre che finalmente diede il suo consenso. In quattro e quattr’otto i due si sposarono portati in chiesa dalla sciarrett guidata dal padre. Salvatore, che nel tempo imparò a ricambiare l’amore della moglie, oltre a fare il marito e il bidello, aiutava il suocero nella conduzione delle terre, continuò a fare il mediatore con lui. Tutto questo incrementò la loro ricchezza ma al palazzo non ci pensarono proprio, era più importante vivere felici con i quattro figli che arricchirono il loro matrimonio. Anche il padre di Concettina visse contento gli ultimi anni e quando malato vide avvicinarsi la fine chiamò attorno a se la figlia, il genero e i nipoti e disse: "so fadgoit, m so fatt ricch ma moue nan m pozz prtè mangh na caus appirs. Vlitv bbein ca u rest nan cont". Salvatore abbracciò la moglie e disse: "iè rasciaun, tatà".