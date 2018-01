Mani in pasta per realizzare biscotti di carnevale con Cicetta

L'associazione culturale "Le meraviglie di Cicetta", continua nel suo intento ovvero quello di sostenere le tradizioni e promuoverle e, a tal proposito, realizzerà un evento presso l'asilo nido "Aristide Gabelli" in occasione dell'imminente festività di Carnevale.

L'evento, promosso dal Comune di Andria e sostenuto dall'assessore alla Pubblica Istruzione vede, nei giorni 8 e 9 febbraio, la realizzazione di un laboratorio di biscotti e mascherine di carnevale in pasta frolla in compartecipazione con i piccoli ospiti del nido comunale. Si prevede la realizzazione di circa 80 mascherine e oltre un centinaio di biscotti.



A guidare l'allegra impresa ci penserà Annamaria Ieva, alias Cicetta, supportata dal gruppo di amiche dell'associazione andriese: «Ritengo doveroso realizzare all'interno delle scuole alcuni laboratori che tramandino i gusti, i sapori e le tradizioni locali, affinché continuino a vivere e possano essere da stimolo nei percorsi formativi. Mettere le mani in pasta fa bene e mette il buonumore. Quale altra migliore occasione se non il Carnevale, allora per divertirci assieme?»