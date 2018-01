Si terrà sabato 3 febbraio 2018, presso il teatro parrocchiale della chiesa di San Francesco, sito in via Arco Piciocco, la presentazione del libro " ...Perché non vada perduto, riscopriamo il nostro dialetto" a cura della Pro Loco di Andria..

«Abbiamo pensato ad raccolta di brani in dialetto andriese scritti da alcuni nostri amici e inseriti all'interno di una pubblicazione - commenta Michele Guida, Vicepresidente Pro loco Andria - omaggiando quindi tutti coloro che negli anni scorsi hanno partecipato alla nostra "Giornata del dialetto e delle lingue locali" che ricorre il 17 gennaio di ogni anno. Il dialetto con i suoi aneddoti, con i suoi motti, con i suoi racconti, racchiude in sé un modo di vivere, quindi la nostra storia. Amare il dialetto, usarlo nel nostro quotidiano, insegnarlo ai nostri figli - conclude Guida -, significa amare noi stessi, significa essere possessori di una grande eredità: la nostra storia».