Gli alunni dell'ITES "E. Carafa" incontrano l'ing. Claire Cecillon

“Mare nostro che non sei nei cieli, ti abbiamo seminato di annegati più di qualunque età delle tempeste...”. Sono queste le parole della preghiera laica di Erri De Luca, un canto di dolore sulla condizione di quanti rischiano la vita per salvarsi dalla guerra, dalla fame, ma spesso lasciano le loro speranze e i loro sogni nei fondali del “Mare nostro”.

É, dunque, sul tema dei flussi migratori che le classi IID, IIIC e IVC, mercoledì 24 gennaio, hanno voluto confrontarsi, nell’ambito del percorso curricolare che, nell’anno scolastico in corso, si avvale della presenza di un Assistente di madrelingua francese. L’ing. Cecillon, responsabile del Centre d’Accueil pur les Demandeurs d’Asile a Manosque, in Provenza, ha illustrato agli alunni la condizione dei “rifugiati”, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Ginevra nel 1951, i dati percentuali del fenomeno, ha riferito le testimonianze di vita di alcuni di loro, ha risposto alle numerose e significative domande dei ragazzi su una tematica che è attuale e che porta in sè i segni di un passato che non si può ignorare. Il dibattito, guidato dalla docente prof. F. Gesù e dal lettore Léo Mathon, è stato stimolante e costruttivo e, se pur finalizzato ad un’efficace formazione linguistica degli alunni, è stato terreno di incontro-scontro su un problema di evidente interesse.