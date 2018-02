Rassegna cinematografica su "La Bellezza" per raccogliere fondi per un parco giochi inclusivo

Il Lions Club "Costanza D'Aragona" di Andria è lieto di invitare i propri associati e l'intera cittadinanza alla Rassegna Cinematografica a scopo benefico sul tema "La Bellezza" che si terrà dal 15 Febbraio al 22 Marzo 2018 presso il Cinema Multisala Roma.

I fondi raccolti da questa iniziativa culturale saranno utilizzati per lo sviluppo di un parco giochi inclusivo nella Villa Comunale della città.

«É diventata per noi una positiva consuetudine ogni anno far partire questo progetto culturale, la Rassegna Cinematografica, che notiamo ha sempre più riscontri positivi e gradimento tra la cittadinanza - racconta il Vicepresidente del Lions Francesco Suriano - e con questo evento continuiamo a raccogliere fondi per finalità sociali: lo scorso anno abbiamo ad esempio devoluto gran parte del ricavato ai terremotati Italiani. Quest'anno i nostri valori e lo spirito di cittadinanza attiva ci spingono ad intervenire per supportare uno spazio pubblico della nostra città che oggi per svariati motivi e quasi del tutto inagibile, rendendolo il più possibile inclusivo nei suoi giochi».

Ecco i film scelti per la Rassegna:

- Song e'Napule - 15 Febbraio 2018

- Collateral Beauty - 22 Febbraio 2018

- Non c'è più religione - 1 Marzo 2018

- Famiglia all'improvviso - 8 Marzo 2018

- Colpo d'occhio - 15 Marzo 2018

- Florence - 22 Marzo 2018

Per informazioni sugli abbonamenti e prenotazioni: 389.1313471