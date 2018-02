A lezione di giustizia all'Ites-Les "Carafa"

Carnevale nella settimana clou: tutti gli appuntamenti

Manca poco alla fine del periodo più colorato dell'anno ma c'è il tempo per l'ultimo weekend da vivere a pieno. Ieri, domenica 4 febbraio e già dalla domenica precedente, le piazze di tutto il nord barese sono state prese d'assalto da famiglie in compagnia di festanti bambini in