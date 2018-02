Don Riccardo Chiapperino era un sacerdote pio, mite e generoso. Forse non aveva una grande cultura ma aveva letto i libri giusti. Del suo abito talare era innamorato e manifestava questo sentimento pregando e facendo della mitezza la sua dote caratteriale. Quando avevi bisogno di qualcuno con cui parlare sapevi dove trovarlo: bastava varcare la soglia della cattedrale e nel primo confessionale a sinistra eri sicuro di trovarlo con il breviario in mano. Era lì che pregava e pure avvicinandoti avvertivi la sensazione che era lì per te, quasi un avamposto del Padrone di casa racchiuso nel cappellone. Aveva un problema: era sordo, tanto che qualche ragazzo preferiva andare da lui a confessarsi nella presunzione che egli non avrebbe capito l’elenco dei peccati. Invece c’era la delusione perché capiva benissimo, un po’ perché una vita trascorsa nel confessionale gli consentiva di riconoscere subito “l’affanno” essenziale della persona che aveva di fronte, ma anche perché era riuscito a procurarsi (anni sessanta) una sorta di strumento (tipo telefonino) che collegato all’orecchio amplificava i suoni e quindi egli ci sentiva benissimo. La riprova è che anche lui parlava sottovoce e si faceva capire benissimo. I preti esperti in umanità sono quelli che passano molto tempo nel confessionale. L’uomo riassume la sua dimensione divina quando si inginocchia davanti al confessore: è lì in tutta la sua debolezza.



Nella tarda mattinata di un sabato proprio a don Riccardo si presentò una signora sotto la trentina. Era carina: di quella bellezza tipica delle persone tristi. Don Riccardo capì che lei non aveva nulla per cui chiedere perdono ma voleva qualcuno con cui confidarsi. Perché la donna aveva scelto quel prete umile e sconosciuto ai più? Don Riccardo era il cappellano dell’Unitalsi, l’associazione che organizza(va) i viaggi dei malati a Lourdes e nei santuari italiani. Qualcuno aveva indicato quel prete come persona adatta per il suo bisogno: la signora aveva sperato di coronare il suo matrimonio con la nascita di un figlio. L’evento portò tanta gioia nella famiglia, una gioia che nei mesi successivi andò scemando man mano che il medico cominciò a parlare di una malattia invalidante. Allora non c’erano le tecniche di adesso per conoscere il sesso e lo stato di salute del nascituro; non si poteva dire questo va bene e quello non lo voglio. Dovette aspettare il compimento dei tre anni perché la malattia del figlio si rivelasse in tutta la sua drammaticità. Il padre del bambino, marito della signora, non l’aveva presa bene e aveva scaricato tutta l’incombenza alla moglie, che si ritrovò sola a gestire la situazione che si complicava sempre di più.

Don Riccardo uscì dal confessionale e si sedette a fianco a lei su un banco della cattedrale disponibile ad ascoltarla. La signora piangendo andò subito al sodo: “ho sentito che a Lourdes avvengono i miracoli, voglio portare il bambino perché la Madonna mi deve fare la grazia”. Don Riccardo la fece finire poi le disse con dolcezza: “la Madonna capisce le lacrime perché le ha conosciute, ma non capisce quando le parliamo piangendo. Se abbiamo fiducia in Lei piangere non serve”. E le spiegò che non serviva andare a Lourdes, “la Madonna è qui, la puoi trovare nei nostri santuari in Andria: Lei non è legata a posti particolari”. La signora comprese il messaggio e si inginocchiò con il sacerdote per un’Ave Maria. Dopo la preghiera la signora continuò a parlare mentre don Riccardo ascoltava in silenzio. Alla fine prese dal breviario una immaginetta della Madonna di Lourdes e la invitò a recitare ogni giorno la preghiera scritta nel retro, poi prese una “medaglietta miracolosa” e la diede invitandola a metterla addosso al bambino. Poi le chiese la parrocchia di appartenenza e la signora le indicò la casa. Salutò il sacerdote, accese una candela davanti all’affresco della Pietà vicino al portone e andò via.

Il lunedì successivo don Riccardo partecipò regolarmente alla riunione dell’Unitalsi che aveva la sede nei locali della chiesa di sant’Agostino prospicienti su via Orsini. Animatore del gruppo era un dentista di grande umanità e generosità: il suo trapano in bocca non necessitava di anestesia. Aveva lo studio dentistico in via Pomponio Madia, a due passi da sant’Agostino. Era il riferimento dell’associazione perché allo studio era sempre presente. Ma tutti i partecipanti all’associazione dovevano essere particolarmente sensibili, altrimenti non si sarebbe retto alla fatica: volontariato allo stato puro. Don Riccardo raccontò quello che gli era capitato e il dott. Calvi, il dentista, chiese alle persone appartenenti alla parrocchia della donna del confessionale se erano disponibili a dare una mano. Immediatamente fu organizzata una specie di turnazione per l’intera settimana: ognuna (erano tutte donne le volontarie per il caso specifico) doveva visitare la donna un giorno alla settimana, aiutarla con il bambino e quant’altro. Il narratore, che ha fatto la prima esperienza nel sociale proprio nell’Unitalsi (per intrattenere i malati si faceva anche teatro ndr) è stato testimone della sensibilità degli associati a quell’organismo di vera carità.

La donna sorrise di fronte a tanta disponibilità. Il suo viso diventò anche più bello perché era scomparsa la tristezza e il cuore era stato occupato dalla pace. Dopo qualche mese, tuttavia, una brutta polmonite portò via il bambino, già debilitato per le cure continue. La signora pianse ma con la dolcezza di chi è tranquilla in coscienza: non si era risparmiata per quel regalo che la vita le aveva dato e tolto troppo presto. Le signore continuarono per un paio di settimane a visitare la donna, fino a quando Giuseppina chiese di partecipare alle loro riunioni e una sera don Riccardo se la vide arrivare all’Unitalsi. Fu contento don Riccardo nel vederla, fu contento il dott. Calvi per questa nuova presenza nel gruppo. Più il gruppo cresceva più era possibile assistere gli ammalati. Era tutta gente comune. Ognuno era, a suo modo, protagonista senza un ruolo designato. Il narratore non ricorda se ai suoi tempi vi fossero presidenti e/o direttivi. Capitava qualche volta che qualcuno voleva essere più protagonista degli altri. Nessun problema: pochi giorni e non lo si vedeva più, capiva da solo che quello non era il suo posto. Fine della corsa. Giuseppina poi era diventata brava a fare le iniezioni, a medicare i malati ecc. Infermiera per amore, non per mestiere. Per lei era il momento di dare agli altri quello che aveva ricevuto.

Arriva l’estate e comincia la preparazione per il treno dei malati a Lourdes: barellieri si chiamavano gli accompagnatori. Giuseppina espresse il desiderio di esserci questa volta. Certo era stata a pregare alla Madonna dell’Altomare, alla Madonna dei Miracoli, alla Madonna di Trimoggia e molto più spesso alla Madonna Addolorata nella chiesa delle Croci, la parrocchia di appartenenza. Ci andava spesso in quella chiesa perché oltre all’Addolorata c’era l’altare della Madonna del Rosario. Ora che il figlio non c’era più aveva scoperto che ogni volto sofferente era suo figlio. Si avvicinava loro con la stessa passione, lo stesso affetto: quando poteva allungava la mano per una carezza. Ma quel viaggio a Lourdes lo sentiva dentro. Nessun problema: il marito che aveva pianto per la perdita del figlio ora era felice per essersi trovato a fianco una seconda moglie anche se la persona era la stessa, andò di persona a consegnare al dottore la quota di partecipazione. Si, perché gli accompagnatori pagavano di tasca propria. Nessuna ricompensa all’amore, volontariato allo stato puro.

Giuseppina parte, il suo compito è accudire, insieme alla mamma, a due gemelle quindicenni, entrambe incapaci di camminare da sole. A volte con la carrozzella, a volte con le stampelle. Le due ragazze avevano frequenti scatti di umore, le due donne avevano sempre lo stesso sorriso, entrambe erano chiamate mamma dalle ragazzine. I treni azzurri dell’Unitalsi sono stati sempre superaccessoriati: medici, infermieri, strumentazioni, medicine. Ma anima di tutto erano i barellieri, che trasformavano il pellegrinaggio in gita: l’allegria prepara meglio ad un incontro che, comunque vada, sarà fondamentale nella vita dei pellegrini e Giuseppina si sentiva coinvolta al massimo, sembrava quasi euforica.

A Lourdes parteciparono a tutti i riti: la Messa nella grotta, la via Crucis, la passeggiata in pullman lungo la riva del Gave (fiume) di Pau fino alla sorgente miracolosa, il bagno nella piscina. Tuttavia il momento più intenso la seconda sera fu la processione con i flambeaux: bisogna esserci stati altrimenti non si capisce ciò che si prova. Immaginate la via lattea, quell’ammasso di stelle che incanta le nostre notti estive: un serpentone umano di incredibili dimensioni che si attorciglia intorno alla spianata che dalla Croce d’ingresso si spinge ad avvolgere la basilica. La gente non si vede; solo la scia luminosa delle candele. Un popolo, una preghiera. Le ragazzine vollero ripetere l’esperienza la sera successiva; ad esse si riunirono anche gli altri del gruppo andriese. Ma questa volta si fecero portare sulla balconata della chiesa maggiore per volgere lo sguardo lontano: gli occhi impazzivano come girandole ma non riuscivano a raccogliere in un colpo solo quella moltitudine. Una delle ragazze chiese a Giuseppina: “perché tutte queste persone?” La signora fu colta di sorpresa dalla domanda e rispose disarmata: “non lo so, ma da quando sto qui sento la Madonna vicina: dovevo chiedere tante cose, ma non riesco a chiedere nulla, niente mi sembra così importante da meritare una mia preghiera alla Madonna”. A una mamma non si chiede perché lei sa quello che può farci sorridere. Dopo la benedizione con il Santissimo un impressionante silenzio avvolse quella comunità multicolore e multilingua che cominciava a sparpagliarsi. Anche il gruppo andriese cominciò a muoversi lungo il pendio. A un certo momento Giuseppina intona “Mira il tuo popolo bella signora”, gli andriesi danno immediatamente voce all’inno mariano di De Fidio. Lungo la spianata la gente si ferma, pensa che la cerimonia prosegua e ascoltano in silenzio:

“Mira il tuo popolo, o bella Signora,

che pien di giubilo oggi t'onora.

Anch'io festevole corro a' tuoi piè;

o Santa Vergine, prega per me!”

Quando si canta non contano le parole, è importante il sentimento. C’erano tante lingue ma tutti capirono che a Lourdes la preghiera non finisce mai.

Al ritorno da Lourdes era usanza che tutti i partecipanti al viaggio si incontrassero per comunicare agli altri l’esperienza vissuta. Tutti raccontarono la loro. Giuseppina tardava a parlare, alla fine don Riccardo le chiese: “tu nulla hai da dire?” Giuseppina fece un bel respiro poi tutto d’un fiato disse: “non so cosa dirvi. È stata una emozione che si può provare solo stando lì. In mezzo a quel mare di sofferenze capisci cosa è essenziale nella vita”. Poi, rivolgendosi a don Riccardo chiese: “Perché la grotta, perché la pastorella?” E don Riccardo rispose: “chi lo può dire? Un giorno capiremo anche i misteri. Io penso che la Madonna abbia scelto la grotta perché Bernadette non si distraesse, penso inoltre che abbia scelto la pastorella perché il messaggio era semplice e voleva che arrivasse a noi senza fronzoli. Poi aggiunse rivolgendosi al Crocifisso: vedete Gesù era sulla croce, era quello il momento più importante della sua vita, il motivo per cui era venuto, poteva fare un bel discorso invece Lui se ne uscì con una frase semplice che tutti potevano capire: oggi sarai con me in paradiso. E il destinatario di quella promessa era un malfattore. Ciascuno di noi”.

Giuseppina capì e sospirò sorridendo: “è bello stare in mezzo a voi”.