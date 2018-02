Si è tenuta sabato scorso nel chiostro San Francesco ad Andria una mostra per ricordare l’artigiana e artista Maria Antonietta Catino, scomparsa recentemente, a cui hanno presenziato diversi artisti locali, per altro amici della donna.

L’evento è stato organizzato dall’artista Silvia Tolomeo con l’appoggio del Presidente del Consiglio comunale Laura Di Pilato.

Maria Antonietta Catino e sua sorella Anna sono esperte nell’arte dell’intreccio, ovvero quel tipo di arte tradizionale in cui si intrecciano rami vivi di alberi (come ad esempio l’ulivo, il materiale che le due sorelle hanno sempre utilizzato) per creare cesti e altri oggetti di pregiato valore, tra le poche persone nel territorio capaci di realizzare queste opere artigianali.

«Maria Antonietta è sempre stata una persona vicina all’arte e una presenza insostituibile - ha detto la Tolomeo -. Una persona umile, senza manie di protagonismo, a cui piaceva interagire con le sue opere e mescolare le diverse tipologie di arte».

Ha aggiunto anche che il chiostro è stato scelto come luogo per la manifestazione perché la signora Catino aveva esposto le sue opere lì molte volte e per via della sua predilezione particolare per Andria e per le sue campagne.

La signora Tolomeo ha anche voluto evidenziare quanto l’arte manuale sia importante e non si debba perdere nell’era dell’industrializzazione. «La manualità, di qualsiasi tipo, è bellissima perché è una gratificazione e una possibilità di veder crescere un lavoro e di lasciare una testimonianza al prossimo», ha spiegato.

Anche il Presidente del Consiglio comunale Laura di Pilato ha sottolineato come sia importante valorizzare l’arte locale, che ritiene sia la base di tutto e anche uno dei motivi principali per cui ha deciso di organizzare la mostra. «Tutto quello che Maria Antonietta ha fatto è stato realizzato a mano, e lei stessa raccoglieva i rami che poi avrebbe intrecciato. Stiamo rivalutando tantissimo gli oggetti artigianali, i quadri e tutto ciò che è manuale e viene dalla tradizione».

Dopo un breve discorso per ricordare e omaggiare l’artista c’è stata un’esibizione con spade e ventagli di due maestri di Tai Chi Chuan, un’antichissima disciplina cinese, a cura di Mario Balacco e Giulia Tamborra, voluta dalle organizzatrici che credono non bisogni pensare alla morte come alla fine di tutto, ma come un nuovo inizio, in piena congruenza con le filosofie orientali.

La disciplina del Tai Chi Chuan secondo i due maestri è qualcosa di molto affine all’arte, perché «come gli artisti usano un pennello come strumento o gli scrittori la penna, noi usiamo la spada o il ventaglio. Lo strumento serve ad affinare le nostre capacità, e gli artisti affinano i loro strumenti per creare qualcos’altro».

Silvia Tolomeo ha voluto evidenziare anche come la disposizione dei quadri della mostra, collocati attorno alla sala, fosse una metafora per dare un ultimo grande abbraccio a Maria Antonietta Catino da parte sua e di tutti gli artisti suoi amici.

___________________________________

Articolo scritto da Dalila Prodon del liceo Carlo Troya