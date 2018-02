La grande novità della X Settimana Biblica Diocesana, promossa dall'Ufficio Catechistico, è rappresentata dallo spettacolo teatrale con il quale essa si concluderà. Si tratta dello spettacolo "Chi sei tu? Vangelo dell'asino paziente" di Antonio Panzuto e con la regia di Alessandro Tognon che si terrà presso la parrocchia di San Paolo Apostolo in Andria (via Sofia, 62) sia domenica 25 febbraio che lunedì 26 febbraio alle ore 19.00. Due serate, con ingresso libero, per consentire un'ampia partecipazione. Il linguaggio del teatro, come quello dell'arte e della musica, in quanto linguaggio inclusivo capace di raggiungere tutti, può essere prezioso alleato nell'opera di evangelizzazione. E' infatti oggi importante utilizzare linguaggi nuovi capaci di annunciare il Vangelo anche ai lontani.

L'autore dello spettacolo Antonio Panzuto, ha partecipato nella nostra città a due edizioni del Festival Castel dei mondi portando in scena nel 2012 "Il frigorifero lirico", un'opera lirica in un frigorifero ispirata al "Vascello Fantasma" di Wagner e nel 2010 lo spettacolo per ragazzi "L'atlante delle città".

"Chi sei tu?" nasce da una partitura drammaturgica con impronta di fiaba e narra alcuni episodi della vita di Cristo, inaspettatamente rappresentato da una marionetta nera, vestita di bianco e azzurro, che fa pensare più a un migrante sugli attuali barconi della disperazione che all'iconografia tradizionale. Gesù appare non come un re, e nemmeno come un medico o uno stregone, ma nel suo aspetto più umano, come povero fra i poveri, ai quali regala parole prive di ogni potere terreno, ma capaci di dare speranza e di illuminare la vita. Le vicende sono raccontate dall'asino paziente che lo porta sul basto, lo accompagna, condivide la sua Passione fino a morire con lui.

Tutto lo spettacolo si configura come un percorso nel paesaggio desertico della Galilea. Lo spazio fisico è quello circoscritto della scena ma nell'immaginazione dello spettatore si dilata in una dimensione più ampia, è il cammino/viaggio per antonomasia, teso a trovare una risposta alla domanda "Chi sei tu?" rivolta a Cristo nel titolo. L'interrogazione però nello spettacolo risuona rivolta tanto a Cristo quanto al pupazzo che lo rappresenta, all'asino e ad ogni singola marionetta, tanto al manovratore che in scena cerca di scomparire quanto all'uomo che vi si espone, all'artista e allo spettatore, all'attuante e al testimone.

Il "burattinaio" sta là, sul palcoscenico a muovere le sue marionette, silente. Sebbene, all'inizio, l'idea sembra quella di doverne dimenticare la presenza, concentrando lo sguardo solo sulle marionette, l'uomo è anche'egli una figura chiave nell'economia dello spettacolo. Il muovere e far volare le marionette diventa una danza d'amore che pare dello steso amore di Gesù verso i fratelli uomini, vive, dorme, soffre, gioisce assieme alle sue creature di legno e ferri, come un Dio buono e umano. Lo spettacolo è risultato vincitore nel 2015 al Festival del Sacro di Lucca.

La Settimana Biblica, che si terrà interamente presso la Parrocchia San Paolo Apostolo con inizio ogni sera alle ore 19.00, è finalizzata a favorire la conoscenza di Cristo attraverso la conoscenza della Sacra Scrittura e avrà il seguente programma:

19 febbraio

Evangelizzare: incontrare e annunciare la Parola

Mons. Valentino Bulgarelli (Preside e docente di Teologia pastorale e catechetica presso la Facoltà Teologica dell'Emilia - Romagna);

20 febbraio

Eucarestia: incontrare e celebrare la Parola

Fratel Goffredo Boselli (Liturgista e monaco di Bose);

21 febbraio

Farsi prossimo: incontrare e vivere la Parola

Prof.ssa Lidia Maggi (Teologa, Pastora Battista)

25 e 26 febbraio

Chi sei tu? Vangelo dell'asino paziente

Spettacolo teatrale di Antonio Panzuto e Alessandro Tognon