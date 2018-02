Quello che è passato alla storia come “Treno della vergogna” è un convoglio che, nel 1947 trasportò da Ancona i profughi provenienti da Pola: si trattava di esuli italiani che con la fine della Seconda Guerra Mondiale, si ritrovarono costretti ad abbandonare le loro case in Istria, Quarnaro e Dalmazia. L’evento è ricordato come “esodo istriano“. All’epoca i ferrovieri lo definirono offensivamente “treno dei fascisti”, definizione emblematica di tutta la disinformazione e la strumentalizzazione politica che circondò la vicenda.

Domenica 16 febbraio 1947 i profughi partirono da Pola a bordo di diversi convogli, portandosi dietro il minimo indispensabile, ovvero quel poco che erano riusciti a salvare. Giunti ad Ancona per gli esuli si rese necessario l’intervento dell’esercito: i militari dovettero proteggerli da connazionali, militanti di sinistra, che non solo non mostrarono solidarietà, ma li accolsero con avversione e violenza.

Oggi (ndr ieri), 16 febbraio 2018, noi, ragazzi di un corso di formazione presso l’Ente I Care di Andria, abbiamo assistito alla performance teatrale, liberamente ispirata alle testimonianze di chi ha viaggiato su quel treno e al racconto di chi è sopravvissuto alle foibe, con un allestimento scenico, curato da Marluna Teatro e Marluna Service nella persona di Gianluigi Carbonara, che ricorda l'episodio avvenuto a Bologna il 16 febbraio 1947.

Gianluigi Carbonara ci ha anche presentato una mostra fotografica con l'elenco dei nomi di tutti i pugliesi che hanno vissuto l'esperienza dell'esodo, che racconta le foibe e l'esodo degli abitanti della Dalmazia, del Friuli e dell'Istria".

Abbiamo ricevuto delle penne in ricordo di questa particolare giornata e, su un grande diario, abbiamo scritto le nostre sensazioni, le nostre emozioni, dopo aver seguito la performance e visionato la mostra fotografica.

Il tutto si è svolto presso lo spazio del Cantiere Animalarte, ex mattatoio, di Andria. Ringraziamo gli Assessori Paola Albo e Luigi Del Giudice, che hanno accolto questo progetto e ci hanno permesso di conoscere una pagina spesso sottaciuta o completamente ignorata della nostra storia recente.

I ragazzi del corso di Operatore del benessere: indirizzo Acconciatura - I Care Andria