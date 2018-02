Speciale appuntamento con la cena de "La Tèranga" domani sera

Un appuntamento speciale quello che si terrà domani nei saloni di Casa Accoglienza S. M. Goretti. La ormai famosa cena multietnica sarà preceduta da un aperitico curato dal noto barman Mario Caldarola e, a seguire, la visione dello spettacolo "Abu sotto il mare" di e con Pietro Piva, musiche e tecnica di Paolo Falasca -menzione speciale Premio Scenario Ustica 2017 -

«Abu sotto il mare - racconta l'autore - nasce da una fotografia che mi punge, quella di un bambino dentro ad una valigia passato ai raggi x alla dogana di Ceuta. Lo spettacolo è la versione di quel bambino del viaggio che ha affrontato, di come lui immagina che siano andate le cose o di come sarebbero potute andare. Un bambino dentro una valigia è un limite, un confine. C'è un film sui campi di concentramento che si chiama il bambino dentro la valigia, e credo che ci sia qualcosa di profondamente contiguo in epoche dove si devono nascondere i bambini.

Abu è come il bambino della valigia nei lager nazisti, come un bambino tornato a nascondersi nella pancia, che fuori tira una brutta aria. Ovviamente, per me è anche Pinocchio che va a salvare il babbo nella pancia della balena o Ulisse che si nasconde dentro un cavalluccio di legno.

Quello che mi interessa è vedere se quel bambino sceglie di fuggire dalla realtà per rifugiarsi nella fantasia, capire quanto il suo viaggio lo fa diventare un uomo, e che uomo diventa. Mi interessa ascoltare le sue domande perché lui fa quelle giuste, quelle che mi riportano alla vista la tragedia che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni ma che non sempre riesco a vedere».

Info e prenotazioni al 389.1764748