Il Motto Di Spirito: una lezione sul comico di Michele Palumbo

“Ridere è guarire, anche se per mantenersi sani non si può certo trasformare la vita in una grande farsa: vivere è difficile, ma vivere con umorismo lo è ancora di più.” Questa è una delle molteplici perle di saggezza che Michele Palumbo ci ha regalato, a testamento del suo modo di affrontare la vita: con filosofia.

Al grande e stimato professore, umorista e giornalista, figura importante per tutta la città di Andria, è stato dedicato un incontro sul suo spiccato senso dell’umorismo, una delle qualità che più lo contraddistingueva. L’evento, in stile “lezione”, proprio come l’avrebbe pensato e realizzato lui, è volto a portare ancora nei cuori degli andriesi le sue massime che ci guidano verso una visione interessante e differente della quotidianità. A tal proposito, l’Unitre, Università delle Tre Età, si è mobilitata per organizzare il tutto in data 2 marzo 2018 dalle ore 17,00 presso l’auditorium “Mons. Di Donna” in via Saliceti ad Andria.

La parola di Michele Palumbo riecheggerà nei nostri animi, grazie all’intervento di due suoi colleghi, nonché fidati amici, Rino Daloiso (direttore della Gazzetta del Mezzogiorno) e Pinuccio Pomo; inoltre prenderanno parte al dialogo anche due suoi ex alunni.

Le conclusioni saranno affidate all’Accademia Musicale Federiciana di Andria che allieterà la serata con alcune performance dei ragazzi.