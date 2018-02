La notte dei racconti all’Accademia Musicale Federiciana

Un evento speciale questa sera animerà le stanze dell’Accademia Musicale Federiciana a partire dalle ore 21.00. Tutti insieme, tutti alla stessa ora, ma ognuno con chi vuole: adulti e bambini attorno a storie, avventure ed emozioni da leggere, narrare ed ascoltare. Quest’anno la notte dei racconti è dedicata a “Sotto un tetto di storie”.

Quante case abbiamo abitato? Quelle dell’infanzia, quelle dei nonni, degli amici, dei vicini, delle vacanze…

Quale casa abbiamo sognato? Ci sono case di fiaba perdute nel bosco, case incantate, dolci di marzapane, case dell’Orco, case di fata.

Il rosso è il colore di questa Notte dei racconti. Possiamo richiamare questo colore anche nell’abbigliamento, nei teli da stendere intorno per sederci in cerchio se vogliamo. Rossa potrebbe essere la sedia del narratore, rosso era il colore del fuoco intorno al quale ci si riuniva per ascoltare storie.

Appuntamento dunque per questa esperienza magica presso l’Accademia Musicale Federiciana in via Barletta 309 dalle 21.00 alle 23.00. La partecipazione è gratuita e i posti sono limitati.

Prenota la tua presenza inviando un sms al 3274004332 e porta con te una poesia, una canzone, un racconto da condividere in questa notte speciale.