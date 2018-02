La sera del 6 marzo Giuseppe, il padre della domestica, aveva accompagnato le sorelle Porro nella chiesa di san Francesco a prendere le ceneri. Erano vestite di nero, come al solito, e la corona del Rosario pendente indicava la loro consuetudine alla preghiera. Ma quella sera di ritorno dalla funzione le signorine nell’attraversare piazza Municipio rimasero turbate: una folla di uomini vocianti, vedendole passare, cominciarono a urlare:

C Ddoeie pruvveid – hamma fè nu bell chiuin

Iatt i Ctegn (Iatta e Cotugno) l’amma mett sott u traioin

Ross i Tarandoin (Rossi e Tarantini) l’amma mett a valanzoin ecc.

Sul portone di casa c’era Francesco, il portinaio, che appena le vide le informò di aver saputo che alcuni proprietari terrieri avevano abbandonato la città per paura di tumulti. “La Madonna ci deve aiutare”, mormorò Vincenzina. Tuttavia una volta a casa trovarono la domestica che stava preparando due valigie con le cose essenziali per una assenza di qualche giorno. Le sorelle dissero che non avevano intenzione di lasciare la casa. In compenso accesero un lume sotto il quadro della Madonna.

Quando nel pomeriggio successivo nel palazzo si udirono di nuovo le urla salire dalla piazza la paura colse tutti. Anche l’unico maschio della famiglia Porro, che era poi quello che seguiva i lavori di campagna e amministrava i beni di famiglia, era partito con la sua famiglia. Luisa, Vincenzina, Stefania e Carolina erano rimaste a casa. Con loro era rimasta la domestica Angela Soldano e suo padre Giuseppe. Nello stesso palazzo abitava anche Francesco Ciciriello, direttore della banca d’Andria, e la sua famiglia.

Presi dal panico si rifugiarono tutti in portineria perché era il solo ambiente che consentiva una possibile via di fuga sul retro del palazzo in caso di parapiglia. Il portinaio Francesco De Nigris con la moglie li fece accomodare tutti intorno a un tavolo sul quale poggiò una caraffa d’acqua e un po’ di bicchieri. Fu proprio lui a rimproverare le sorelle per non aver seguito l’esempio del fratello.

Perché dovevamo scappare? Rispose Vincenzina. Siamo anziane, non abbiamo fatto del male a nessuno, piuttosto abbiamo fatto del bene, perché dovrebbero avercela con noi?

Avete ragione, intervenne il direttore della banca, però a volte anche il bene può far male.

Cosa volete dire? replicò Vincenzina

Voglio dire che quella donazione ai salesiani non è stata molto gradita dai comunisti.

Abbiamo fatto solo il nostro dovere. Durante la guerra ci siamo private di tutto per penitenza perché il Signore facesse finire la guerra. Sapevamo che tanta gente soffriva la fame e noi, grazie a Dio, questo problema non lo avevamo. Volevamo aiutare le persone ma non sapevamo come fare, non conoscevamo nessuno. Noi uscivamo di casa solo per andare al cimitero o in chiesa. Nella nostra chiesa di san Francesco il parroco Doria era molto attivo nell’aiutare i più poveri. A lui ci rivolgemmo e don Michele tante volte ci mandava a chiedere viveri e vestiti per aiutare la gente. Poi un giorno ci disse che il vescovo aveva contattato i salesiani per aprire in Andria un oratorio dove raccogliere i giovani, frastornati dalla guerra, e formarli alla educazione cristiana. Noi sapevamo che il Vescovo Di Donna ci teneva perché la carità non umiliasse la persona anzi tutelasse la sua dignità, abbiamo pensato, allora, che i nostri soldi potevano essere utili a tanti e per molto tempo. Abbiamo dato tutti i nostri risparmi (500.000 lire ndr) per comprare il suolo e costruire l’oratorio.

Fu Carolina poi a sottolineare:

Erano nostri risparmi: ci siamo private di tutto per aiutare gli altri. Potevamo spendere quei soldi anche per vivere meglio, gustare il lusso che ci potevamo permettere come gli altri proprietari. Ci siamo accontentati del poco indispensabile. Noi abbiamo scelto di essere terziarie trinitarie, ci siamo votate a Dio e alla Chiesa, altro non sappiamo.

Il direttore della banca insistette:

voi avete fatto una scelta giusta, anzi devo testimoniare che nulla è stato tolto all’azienda agricola che vostro fratello conduce salvaguardando l’interesse dei braccianti che con lui lavorano. Eppure i comunisti ce l’hanno con voi. Perché?

A questo punto è il portinaio a prendere la parola:

Si, è vero, li ho sentito imprecare contro di voi. Forse dovevate trattarli meglio.



Non potevamo fare diversamente, replicò Luisa. Son venuti molte volte a parlare con noi, a volte ci fermavano per strada quando andavamo in chiesa. Volevano che come abbiamo dato i soldi per l’oratorio lo stesso facessimo con loro per costruire la camera del lavoro. Ma a parte che i risparmi erano finiti, mai avremmo potuto dare loro i soldi: sono atei, non credono in Dio, perseguitano la Chiesa: come facevamo a dare loro qualcosa? Sarebbe stato peccato e per noi non poter fare più la comunione sarebbe stato non vivere più.

E però, interruppe il portiere, ieri pomeriggio mentre voi eravate in chiesa son venuti una cinquantina, urlando e bestemmiando, a ispezionare il palazzo convinti che qui c’erano le armi! Abbiamo preso uno spavento!

E Luisa: quante volte abbiamo pregato per la loro conversione! Siamo rimaste signorine, tranne Stefania, perché non frequentavamo la vita sociale con i nostri pari, ci siamo dedicate ai lavori di casa e soprattutto al ricamo. Ne sa qualcosa la chiesa di san Francesco e anche tante ragazze povere alle quali tramite il parroco abbiamo fatto arrivare i nostri lavori per il corredo.

Carolina: Quando eravamo più giovani ci siamo dedicati all’azione cattolica e alle attività sociali. Poi ci siamo chiuse in casa e la vita scorreva lenta tra l’orario della preghiera e quella dei lavori domestici.

Dalla strada intanto si sentiva montare l’urlo della folla: Poin i lavour senza sciuie four.

In realtà i braccianti volevano che la pubblica autorità imponesse agli agrari di assumere gli operai per un certo numero di giornate obbligatorie. Gli agrari invece non ne volevano sapere e Spagnoletti aveva monetizzato le giornate che toccavano a lui e aveva dato i soldi all’autorità comunale perché li distribuisse a piacimento. I proprietari volevano scegliere gli operai, non prendere quelli che imponeva il sindacato. Per questo la tensione saliva in tutta la città e così anche il vociare davanti al palazzo delle sorelle Porro che decisero che l’unica arma in loro possesso era il rosario. Tutti insieme cominciarono a recitarlo perché tornasse la pace in città. Fu proprio mentre erano intenti a recitare il Rosario che si sentirono degli scoppi che nessuno dei presenti seppe interpretare. D’altra parte era da giorni che in Andria ogni tanto si sentiva il sibilo delle pallottole. E successe il finimondo. “ammazzatele tutte”, si sentì urlare davanti al portone.

Trascinata in via Bovio e fatta oggetto di pestaggio Luisa (Carolina era arrivata cadavere) tentò di alzarsi, guardò in faccia i suoi aguzzini che conosceva bene perché erano quelli che spesso le avevano insultate e con un filo di voce disse: che Dio vi benedica! Questa invocazione fece perdere la testa a uno dei carnefici, il quale, insultandola, la spinse con violenza contro il muro proprio sullo spigolo dell’armeria Giannotti. E Luisa reclinò il capo e spirò. E fu buio su tutta la città.

Don Michele Doria dal balcone di casa vide la scena e si precipitò giù, arrivando però tardi per tentare di salvarle la vita. Tuttavia si inginocchiò davanti a quei corpi tumefatti, fece appena in tempo a impartire la benedizione che fu allontanato in malo modo.

Due anni dopo in tribunale Stefania e Vincenza completarono l’opera contribuendo sostanzialmente alla pacificazione degli animi, dichiarando: “Noi non riconosciamo nessuno di questi imputati. Noi abbiamo perdonato”.

Le sorelle Porro: «in chiesa venivano additate con reverenza e rispetto quando snocciolavano compostamente i rosari sul nero dei loro vestiti. È tutto lindo e accurato in queste donne. La rigida educazione ricevuta da genitori esemplari ha messo nelle figlie il senso preciso della signorilità senza, ostentazioni, della grazia senza chiasso, del contegno misurato ma senza rigidezza: mai un eccesso. E tanto rispetto dei simili, tanta comprensione per le loro pene», scrisse Ada Negretti nel 1948.

Il narratore, al quale spero sia perdonato l’artificio di aver trasferito in dialogo la storia dal punto di vista delle “signorine Porro”, come erano chiamate, esprime la sensazione tutta personale che quel gesto di “carità” abbia favorito la pacificazione sociale e anche una sentenza ‘politica’ al processo che si concluse con la condanna degli uomini e non delle loro idee o delle loro organizzazioni, grazie anche al contributo di lungimiranza dei due legali di parte Onofrio Jannuzzi e Leonardantonio Sforza.

NOTA. So che il palazzo delle sorelle Porro è in vendita, so anche che nessun privato si è fatto avanti ed è un bene: non si compra la Storia. So pure che né il comune, né la Provincia oggi sono in grado di acquisirlo, non so la regione. Mi piacerebbe però che questi tre enti si facessero promotori di una fondazione che, coinvolgendo gli istituti bancari, i sindacati, gli organismi sociali, gli imprenditori dell’agricoltura e i commercianti dell’olio e insieme a tutti i cittadini che vogliano contribuire in qualunque modo, con la benevole indulgenza degli eredi, tutti insieme per rilevare il palazzo delle sorelle Porro e farne un museo della civiltà contadina andriese e un centro ricerche e documentazione della storia del nostro territorio. La mia è una semplice idea, che si può arricchire, modificare persino sostituire. Non cada, però, nella indifferenza.