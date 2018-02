“Confrontiamoci … Digitalmente”: successo per il seminario promosso dall'Aimc

Si è svolto venerdì 23 febbraio presso l’Istituto Comprensivo “Jannuzzi-Di Donna” il seminario organizzato dalla sezione territoriale dell’AIMC.

Obiettivo la condivisione delle buone passi in campo digitale, considerato che in tutte le istituzioni scolastiche sempre più crescono le competenze informatiche in area amministrativa e didattica.

Lo scopo dell’AIMC, da oltre 70 anni, è proprio quello, tra gli altri, di supportare il processo di crescita personale e professionale dei docenti nella consapevolezza che il confronto tra educatori operanti in realtà diverse è sicuramente un valore aggiunto che diventa essenziale quando si avverte il bisogno di crescere insieme.

Il Piano Nazionale Scuola Digitale e il Piano Triennale per la formazione docenti stanno sicuramente sostenendo i docenti in questo processo di miglioramento e di consapevolezza dell’utilizzo adeguato del digitale. In questa direzione la scelta della tematica del seminario ha trovato terreno fertile nelle molteplici esperienze che oggi si vivono in tutte le scuole.

Nella parte iniziale l’intervento di Francesca Di Bari, docente di informatica, ha favorito la riflessione dei presenti sull’utilizzo di alcuni strumenti operativi da implementare nella pratica didattica quotidiana; l’analisi dei bisogni formativi, realizzata tramite un modulo google, consentirà all’associazione di progettare interventi formativi secondo i bisogni reali dei docenti stessi.

La parola è passata alle scuole.

L’Istituto Comprensivo “Mariano-Fermi”, rappresentato dai docenti Teresa Lops e Grazia Loiodice, ha presentato un intervento sui nuovi ambienti per l’apprendimento che si stanno implementando nei vari edifici per favorire il conseguimento delle competenze digitali.

Carla Coratella, docente del Circolo Didattico “Oberdan” ha relazionato su un percorso svolto nella scuola dell’infanzia e riguardante “l’educazione stradale con il coding”.

Mara Addati, docente dell’Istituto Comprensivo “Verdi-Cafaro” ha illustrato le varie esperienze che si svolgono all’interno della scuola in cui opera con un intervento intitolato “La scuola in veste digitale”.

I docenti Rosanna Inchingolo per la Scuola Secondaria di 1° grado “Vaccina” e Giuseppe Tesoro per l’Istituto Comprensivo “Jannuzzi-Di Donna” hanno evidenziato alcune delle buone prassi didattiche strettamente connesse all’utilizzo del digitale che caratterizzano la quotidianità delle scuole in cui lavorano.

Interesse per l’esperienza svolta e necessità di avviare percorsi di confronto fra scuole sono stati espressi dai docenti presenti; in questa direzione l’AIMC intende impegnarsi a realizzare altre esperienze formative significative.