Giunta regionale finanzia per 3 anni il Festival Castel dei Mondi

Una notizia positiva per il festival Internazionale Castel dei Mondi, dopo la temporanea esclusione in graduatoria tra i progetti ammessi per carenza di risorse finanziarie. La giunta regionale infatti ha approvato, giovedì scorso, la riprogrammazione delle risorse finanziarie a copertura dei progetti triennali delle attività di spettacolo dal vivo e delle attività culturali, consentendo così anche ad Andria, con il suo progetto triennale del Festival Castel dei Mondi, di poter contare sui relativi finanziamenti. Il progetto, già ritenuto ammissibile con una precedente deliberazione del 20 febbraio scorso adottata dall'assessorato regionale alla Cultura, verrà così anche finanziato per tutti i prossimi 3 anni.

Della decisione della giunta regionale è stato informato l'assessorato comunale alla Cultura che, così, vede riconosciuto il valore della progettazione presentata, risultata la migliore tra quelle candidate dagli Enti pubblici nell’ambito teatro.

Nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli sulla progettazione presentata dal Comune di Andria ed ammessa e finanziata dalla Regione.