​Campionati Studenteschi 2017-2018 di scacchi: alla Verdi la fase provinciale

Si svolgerà il prossimo sabato 10 marzo presso la Scuola primaria “G. Verdi”, la fase provinciale del dei Campionati Studenteschi 2017-18, manifestazione di scacchi a squadre riservata alle Scuole secondarie di primo e secondo grado.

«L’organizzazione della competizione è affidata al Barletta Scacchi Club e all’Istituto Comprensivo "Verdi-Cafaro" di Andria che, da anni, - spiega Grazia Suriano, nella duplice veste di Dirigente scolastico e delegato BAT della Federazione Scacchistica Italiana - , utilizza il gioco degli scacchi come strumento educativo puntando non solo sull’insegnamento del gioco in sé, ma soprattutto sugli aspetti metacognitivi, cognitivi, affettivi, relazionali, etici e sociali connessi con le situazioni di gioco, che migliorano le capacità attentive e di concentrazione e implementano le abilità metacognitive, con buone ripercussioni anche sullo sviluppo emotivo, etico e sociale».

Al torneo si prevede la partecipazione di circa 150 atleti-scacchisti provenienti dalle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia BAT che si sfideranno a colpi di Re, Regine, Alfieri e Torri, per conquistare trofei e le qualificazioni alla fase regionale.

Dalle ore 8.30 si avvieranno le procedure di accreditamento delle squadre.

L’inizio dei giochi è previsto alle ore 10.00 con l’esecuzione dell’inno di Mameli, eseguito dall'orchestra "ANNI VERDI" della Scuola secondaria di 1° grado "Cafaro" di Andria.

Per favorire in ogni modo l’avvicinamento di bambini e ragazzi a questa affascinante disciplina, il dirigente scolastico Grazia Suriano ha fortemente voluto la costituzione di un club scacchi (Andria Scacchi Club) all’interno della scuola, in cui esperti istruttori della Federazione Scacchi Italiana impartiscono lezioni di pratica scacchistica e creano occasioni di gioco libero. Il Club è aperto a tutti gli appassionati di scacchi nei pomeriggi del martedì e mercoledì e nella mattinata del sabato.

Sul sito della scuola icverdicafaro.gov.it è possibile trovare il bando e il regolamento di gara.

Programma: