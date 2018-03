Focus economico e legislativo sul contrasto e prevenzione alla violenza sulle donne

Un evento dedicato alle donne, come segno di consapevole attenzione per un fenomeno intollerabile che le riguarda come mogli, madri, colleghe, rispetto al quale ci sentiamo impegnati a promuovere azioni positive di sensibilizzazione e contrasto.

Le ricerche sull’argomento ci restituiscono dati preoccupanti:

- In Italia sono circa 6 milioni le donne che subiscono violenza (di cui conosciamo solo I casi casi più violenti ed estremi;

- molte delle donne che subiscono forme di violenza sono compagne, mogli, madri.

- quasi il 32% di tutte le donne italiane tra i 16 e 70 anni, ha subito nella sua vita una qualche forma di violenza per lo più in ambito familiare;

- nel 65% dei casi di violenza domestica i bambini vedono picchiare la propria mamma (il 25% di loro, sono a rischio di emulazione).

Enormi sono anche i costi socio-economici di questo fenomeno: in Italia sono valutati in circa 17 miliardi di euro (rif. weword onlus).

Tutto, quindi, porta a considerare l’importanza di attivare e sostenere politiche e strumenti di prevenzione efficaci.

Gli esperti evidenziano che ogni Euro speso in prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, ne restituisce 9 in termini di ricavo sociale, di benessere prodotto a favore della società, oltre che delle vittime stesse. Esiste, inoltre, un problema culturale da affrontare, per vincere il pregiudizio e la disinformazione ancora presenti nella nostra società (solo il 49% degli italiani pensa che le colpe della violenza di genere non siano in alcun modo imputabili alla donna).

Durante il dibattito si cercherà di fare il punto sul fenomeno, sul suo impatto socio-economico, sui vantaggi prodotti dalle politiche di prevenzione e sul quadro normativo di riferimento messo oggi a disposizione di chi teme o subisce violenze.

L’evento è accreditato per la formazione continua obbligatoria: Odcec Trani: 4 crediti formativi (1 per ciascuna ora di presenza); Ordine Avvocati Trani: 3 crediti formativi.