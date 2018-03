Chieducachi, al via la 3^ edizione della Primavera Pedagogica

Torna Chieducachi Primavera Pedagogica 3^ edizione. Il primo incontro si terrà giovedì 23 marzo alle ore 18 presso “Sala Dante” Scuola “G.Oberdan” Viale Roma 26, Andria. Intervengono: - Dirigente scolastico Prof.ssa Nicoletta Ruggiero, Luigi del Giudice Assessore alla Cultura, Paola Albo Assessore all’Istruzione, Agnese Calandrino presidente della Cooperativa Trifoglio, - Intervento sul tema “Educazione è/e futuro” e presentazione della Primavera Pedagogica 2018 a cura di Gabriella Nocera - Presentazioni e introduzione teorica dei workshop del giorno 24 a cura di Carlo Carzan, Gianluca Caporaso e Andrea Mori Sabato 24 Marzo 2018 workshop “Una strana scuola” Scuola “G.Oberdan” Viale Roma 26, Andria (BT) La giornata si articola in tre laboratori della durata di due ore ciascuno (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00)

I partecipanti, come in una giornata scolastica, passeranno da una materia all'altra in un tempo scandito dalla campanella, proprio come a scuola! I Laboratori e i maestri: - "Sottosopra"- Laboratorio di scrittura fantastica a cura di Gianluca Caporaso - "Giochi Allenamente Il cervello che apprende giocando" a cura di Carlo Carzan - "Eureka ! Scoprirsi, Scoprire, Far Scoprire - l'avventura di conoscere ciò che non sappiamo da Adamo ed Eva a noi passando per Archimede, Newton e Steve Jobs" a cura di Andrea Mori.

Il Workshop si rivolge a operatori culturali, educatori, insegnanti e genitori e curiosi (gli insegnanti potranno pagare con carta docente). Sarà rilasciato attestato di partecipazione. Contatti: tel. 0883.55.43.37; email: chieducachi@gmail.com