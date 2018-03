Civitates Montegrosso - Jazzit Fest#6, la presentazione

Il piccolo borgo Rurale di Montegrosso sta sperimentando il progetto di innovazione sociale Civitates e accoglierà le “Residenze Creative” di oltre 300 musicisti, artisti e intellettuali provenienti da tutto il mondo in occasione del Jazzit Fest#6 il 22-23-24 giugno 2018. Montegrosso diventerà il primo paese italiano insignito della certificazione “Smart Community Civitates” e sarà il protagonista di un progetto di “Turismo Culturale di Comunità”.

Il progetto sarà illustrato mercoledì 28 Marzo a partire dalle ore 19.30 presso l’Accademia Musicale Federiciana, in via Barletta 309, ad Andria. Per l’occasione verranno proiettati video, testimoniante e fotografie.

All’evento presenzierà anche Luciano Vanni fondatore di Civitates e direttore artistico del Jazzit Fest.

L’invito è esteso a tutti.