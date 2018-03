«A te che ami vivere la notte e di notte vien chiesto di essere luce»

«Caro Giovane,

con la Domenica delle Palme entriamo nella grande Settimana, la Settimana Santa, durante la quale vedremo un Cristo manipolato e sballottato dalle contraddizioni umane: in breve tempo si passerà dall’osanna dell’acclamazione al crucifige della condanna, dal “sono pronto a morire per Te” al rinnegamento, dall’amicizia al tradimento, dalla compagnia alla solitudine. Protagonisti di tutto ciò saranno bambini, adulti, anziani, uomini di potere, sacerdoti, soldati …

Nei racconti della Passione del Signore mi ha sempre stupito la non menzione dei giovani. Sembra che allora, come ora, voi non siete coinvolti in prima persona nella vicenda e nella storia dell’Uomo di Nazareth, anzi, nei Vangeli si parla di un solo incontro di Gesù con uno di voi, andato male …

Ma mi sorprende come scorrendo gli eventi della passione e morte di Gesù, laddove tutto sembra finire e una pietra sepolcrale segna il The end, la fine di una speranza, dove l’unica cosa che resta da fare è imbalsamare un Dio messo a tacere dallo straripamento dell’io di una umanità troppo paga di se stessa, in quel luogo e in quel momento entri in scena tu, giovane, a cui è affidato l’annuncio che, come una solenne smentita del potere apparente dell’uomo, riapre, anzi spalanca le porte dell’umanità ad una speranza nuova: “Non abbiate paura: è risorto!”.

E questo annuncio è affidato a te nel buio e nel silenzio di un sepolcro, immagine di una società maleodorante di morte, sepolta nella rassegnazione. A te che ami vivere la notte e di notte, che più di ogni altro conosci le lusinghe delle tenebre, a te vien chiesto di essere luce: quel giovane nel sepolcro era luminoso. Non solo: la presenza di quel giovane nel sepolcro è sorgente di serenità e di pace: “Non abbiate paura”. E’ strano, tu giovane che con i tuoi atteggiamenti e comportamenti a volte ci fai paura, proprio a te è affidata la parola che da sempre l’umanità desidera ascoltare: non avere paura! Vedi quale grande considerazione Dio ha di te? E questo suona come uno schiaffo a quanti non credono in te.

Allora ti chiedo di essererisurrezione per noi. E lo sarai quando e se con la tua giovinezza saprai trasformare il sepolcro da ferita di morte in feritoia di vita. Sarai risurrezione cioè alba di un giorno nuovo quando e se saprai impegnarti a seminare giovinezza in una umanità invecchiata e incapace di sperare. Sarai risurrezione quando e se ti impegnerai ad essere protagonista del cambiamento. Sarai risurrezione se e quando crederai in te stesso e nella portata rivoluzionaria della tua giovinezza.

Pasqua è cambiamento e , come dice Ghandi: “ “Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere”.

Buona Pasqua, caro giovane e fa che la tua giovinezza diventa pasqua di risurrezione per tutti.



Auguri».