​U Chngìrt pavrìdd

Premessa



Per comprendere appieno questo racconto bisogna rimuovere dalla propria mente due concetti che la società del benessere ci ha imposto (sembriamo liberi ma in realtà abbiamo sempre più e quasi tutti la libertà delle marionette):

L’eliminazione della differenza tra tempo festivo e tempo quotidiano, con i loro rituali di abiti e cibi (migliori quelli della festa), con la coralità nella celebrazione di eventi utili a farci sentire comunità.

La perdita progressiva del sentimento religioso come fenomeno collettivo. Il tempo destinato alla religiosità è sempre più quel poco o tanto che ci propina la televisione con le cerimonie del Papa o particolari eventi. Quelli che ancora si muovono da casa per partecipare ai riti vedono attenuarsi l’emozione comunitaria dell’attesa di un evento straordinario sia esso la Messa o l’amministrazione di un sacramento.

Domenica di Pasqua

La domenica di Pasqua Andunett si alzò presto. Alle 10 era stata concordata la visita dei suoceri e del fidanzato (Marchcc) che dovevano portare u chngìrt bunn che ancora mancava rispetto agli accordi intercorsi al momento del fidanzamento. Alle 11 c’era la messa cantata in parrocchia e lei aveva preparato la vesta nouv sulla quale u chngìrt doveva fare la sua figura: aveva regalato il sagrestano perché riservasse due posti nei primi banchi e accortamente aveva programmato di arrivare all’ultimo momento per fare “la spaccata” lungo il corridoio centrale della chiesa gremita. Finì di sistemare la casa (nei giorni precedenti con la mamma aveva fatto le pulizie di primavera), sistemò sul tavolo il vassoio con le scarcelle, sul comò c’era la camicia e la cravatta per il fidanzato e si dedicò alla pulizia personale con l’aiuto della mamma che aveva provveduto a fare l’acqua calda. Quindi si vestì a festa con la collaborazione della sorella che l’aveva consigliata e collaborato a realizzare l’abito e le aveva prestato le scarpe che avevano il tacco più alto. Finita la vestizione si sedette su una poltroncina in attesa dell’arrivo dei suoceri. Ai lati si sedettero i genitori. L’unica in piedi era la sorella che aveva il compito di aprire la porta e accompagnare al tavolo le persone.

Finalmente arrivano i suoceri: saluti, baci e quant’altro. Ad Andunett non sfugge che al suocero non è scappato nemmeno un sorriso. Lei se ne preoccupò subito. Appena si sedettero fu proprio il suocero a prendere la parola: mbà Pè, auann r’aloiv hann sciut mrcoit i ievn picch. Avit avà pacienz: hamm bgghoit la culloin i l’anid, u braccioil pruim du matrmonie u doim. Pppein abbozzò un sorriso di circostanza senza entusiasmo. La suocera apre il cofanetto della collana: Andunett disse subito che era bella già prima di guardarla, ma la mamma la sfilò e la soppesò in mano: nu picch legg ià (abbastanza leggera), disse con una smorfia tutto d’un fiato. La conversazione non stava prendendo la piega giusta: se ne accorse la sorella che immediatamente spostò l’attenzione sul vestito di Andunett che era veramente bello: l’avevano confezionato insieme e la scollatura era abbastanza pronunciata perché la collana facesse bella mostra di se.Più che figura, per la verità, faceva una certa figurina. Ma il problema più serio erano le mezzemaniche che avrebbero evidenziato i polsi nudi.La sorella, attenta ai dettagli, andò a prendere due striscette di stoffa dell’abito che lei aveva cucito e le annodò ai due polsi. Nessuno ne comprese la ragione ma lo sapeva lei che in quel modo nessuno se ne sarebbe accorto che mancava il bracciale. Arrivata l’ora della Messa tutti si alzano per andare in chiesa. Nessuno aveva toccato le scarcelle perché dovevano fare la comunione ed erano stati tutti attenti a non fare colazione quel giorno perché la regola imponeva il digiuno dalla mezzanotte.

Finalmente il pranzo pasquale: i due fidanzati e i rispettivi genitori, la sorella della fidanzata e la sorella del capofamiglia, vedova ma con due bambini. Sulla tavola imbandita i piatti dell’antipasto: uova sode pepate e soppressata a volontà. Appena tutti si furono seduti fu proprio la vedova a chiedere il silenzio: tirò fuori dalla borsa una ampolla con dentro l’acqua santa benedetta il giorno prima durante la cerimonia della Resurrezione (allora si svolgeva il sabato sul tardi) e con una penna di oca che aveva con sé benedisse la tavola: a conclusione del rito fu la mamma della sposa a parlare rivolgendosi alla vedova: mang moil ca l’acqu la si prtoit, piur ioie air dibb deic leire a u sagrtstoin p d’avà l’acqua bndett, ma a fè l rimiur s rmboie. E raccontò che appena tornati a casa dopo la messa di resurrezione presero tutti delle mazze e cominciarono a battere in ogni angolo della casa e soprattutto sui cassoni che sotto il letto conservavano il corredo (i famosi rumori) e l’ampolla andò a terra e si ruppe. Uno dei piccoli interruppe il racconto per capire il senso di una simile operazione mentre l’altro rideva a crepapelle. Ià p scaccè l papunn (il diavolo), riprese la padrona di casa, nascondendo che nel trambusto anche un topolino era uscito fuori: per fortuna la porta era aperta e nessuno capì dove fosse andato a finire.

Addentando la soppressata fu naturale per il padre dello sposo esclamare: quand’è boun la carn, specie ca ià da carnvoil ca nan l’assarp. E tutti furono concordi. In effetti il rispetto dell’obbligo di astinenza dalle carni era vincolante soprattutto per i ceti popolari. La proibizione assoluta di mangiare carne, l’atmosfera penitenziale, persino l’astensione da ogni rapporto sessuale, il rifuggire da balli, matrimoni, feste durante la quaresima erano tutti elementi che, con le specifiche tradizioni, formavano una comunità che tramandava la sua identità.

La vedova, che aveva frequentato qualche “palazzo” dove andava a fare le pulizie e preparare la cucina, ricordò che i “signori” erano abituati a mangiare sempre la carne soprattutto arrostita: “certi spiedi che preparavo, erano una meraviglia”. In effetti la carne, soprattutto di cacciagione, metteva sangue e coraggio, per cui i ricchi si riempivano per tornare poi a caccia e mostrare la loro forza e coraggio contro gli animali spesso inermi. Ai ceti popolari si era spiegato che la carne fa male, che la dieta migliore era a base di verdure e legumi. Per un po’ di carne la plebe rimediava qualche gallina, coniglio ecc. giusto quando ci si ammalava. Ragione per cui ai poveri la quaresima non pesava tanto, essendo già abituati, quanto pesava invece ai ricchi che però si abituarono a interpretare il precetto: astinenza di giorno, ma con il buio la carne si poteva mangiare. E’ sempre così: le leggi i poveri le devono osservare, i ricchi le possonointerpretare, per questo sono i ricchi a dettare la dieta ai poveri. L’unica concessione durante la quaresima era il pesce: (e qui la vedova abbassò la voce per non farsi capire dai bambini): i pesci si possono mangiare perché non si accoppiano, quindi sono puri. Dal che si capisce che il problema era la proibizione dei rapporti sessuali durante la quaresima, il crimine più famoso di Adamo ed Eva. Ecco spiegata la tradizione di appendere tra un balcone e l’altro tanti pupazzi di pezza quante erano le settimane della quaresima bruciandone uno ogni domenica: era l’attesa spasmodica della festa. Infatti qui la situazione si rovesciava: per i ricchi il divieto di rapporti sessuali era compensato da altri passatempi, per i poveri invece era un problema serio essendo abituati essi ad andare a letto con il calar delle tenebre. Marchcc, il fidanzato, si svegliò: pcchess nan ci hann fatt spusè durant la quaresm. E la fidanzata lo rimproverò: semb chiacchr doie. A propost, t scist a cmbssè air? Battuta infelice che calamitò gli sguardi di tutti i commensali costringendo Andunett ad arrossire.

La vedova tolse tutti dall’imbarazzo rivolgendosi ai bambini spiegò che con la Pasqua si doveva iniziare una vita nuova lasciando quella vecchia, che si era bruciata con il fantoccio di carnevale: le maschere allora servivano a nascondere la faccia per la vergogna dei peccati commessi, ecco allora le ceneri e la penitenza per prepararsi alla Resurrezione: carnem levare. E qui la vedova si lanciò in un ardito paragone: la vita è una continua battaglia tra carnevale e quaresima: il ricco (carnevale) mangia di tutto: a base di carne e formaggi, il povero (la quaresima) costretto a fare il vegetariano, accontentandosi di qualche pesce d’acqua dolce. Alla fine vince Carnevale che si impadronisce anche delle pietanze di pesce, ma quello buono di mare. E ricordò come durante la quaresima il sugo la domenica si condiva con la mollica rafferma fatta soffriggere un poco nell’olio, perché il formaggio, essendo di origine animale, era proibito.

Il pranzo finì con le scarcelle e un bicchiere di rosolio. I due suoceri andarono via mentre Marchcc rimase perché doveva uscire con la fidanzata per la passeggiata festiva. Non l’avesse mai fatto: fu un fuoco di fila tra suocera e fidanzata perché avevano contravvenuto al patto: u chngirt aiova iess bunn. La fidanzata in particolare lo rimproverò perché non le aveva detto niente nemmeno durante la visita ai “sepolcri” il giovedì santo. Eppure lei aveva fatto una precisa allusione: quando erano entrati nella sua chiesa parrocchiale aveva fatto notare al fidanzato il suo piatto germogliato : da qualche settimana aveva fatto germogliare semi di grano in un piatto conservato in luoghi bui, per cui non essendovi la clorofilla i germogli assumevano un colore giallognolo: la vita nuova, aveva spiegato il sacerdote. Ma Andunett indicandolo disse a Marchcc: u so fatt ioie, nu piatt d’aur.

Il povero fidanzato spiegò che un altro era u chngirt che avevano scelto, ma all’ultimo momento non si erano trovati con i soldi e, anziché fare il debito, preferirono prenderne uno meno costoso. Tuttavia, disse il fidanzato accarezzando con la mano la spalla della ragazza, statt tranguill, u chngirt bunn l’ha da vaie i com doic ioie. E cosìAndunett calmò il padre che voleva rompere il matrimonio.

Il giorno dopo il pranzo alla casa del fidanzato a base di mnestra verd. Il padre dello sposo chiamò in disparte il consuocero e chiese scusa: l’annata delle olive non era andata troppo bene. Il padre di lei essendo leggermente più alto non ebbe difficoltà a stringerlo con il braccio sulla spalla: combà, nan t sì bgghiann abboil, d’aur ca vloim ià ca s voln bein. E il padre di Marchcc tornò a sorridere. Il pomeriggio tutti insieme si recarono presso la chiesa dell’Annunziata per la processione della Madonna degli angeli (la fest d l’anglicch). I due fidanzati erano particolarmente felici tanto che la mamma d Marchcc lo fece rilevare alla consuocera: stann bunn nzimb. La mamma di Andunett chiosò: è na bella mnenn la mnenna maie.

Prendiamo tutto quello che di buono ci dà la vita giorno dopo giorno e rendiamolo … agli altri. Chissà che non sia qui il segreto della felicità.