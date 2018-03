Che futuro per il commercio equo e solidale? Prove per una risposta alternativa alla crisi odierna

Venerdì scorso la bottega di Filomondo ha ospitato l'ultimo di una serie di interessanti incontri, intitolato “Donna, commercio equo e legalità”. La relatrice, Teresa Masciopinto, responsabile culturale della Banca Popolare Etica, ha affrontato numerosi argomenti, spaziando dal generale al particolare, mostrando una visione di insieme quantomeno originale.

Il commercio equo e solidale nasce dall'esigenza di garantire alle comunità locali dei paesi africani, asiatici e sudamericani un trattamento migliore in termini di diritti, rispetto dell'ambiente ed economico. Per ottenere migliori risultati, i consumatori devono diventare attori consapevoli e votare col portafoglio, premiando quelle imprese che si comportano in modo corretto.

«Il problema del nostro tempo sono le diseguaglianze economiche fortissime che distruggono la classe media e impoveriscono sempre di più milioni di persone in Europa e nel mondo», ha argomentato la Masciopinto, denunciando l'idea per cui il lavoro è considerato solo un costo, che deve essere quindi abbattuto, per massimizzare il profitto.

In questo contesto deve inserirsi il commercio equo e solidale che deve imparare a confrontarsi col mercato locale e costruire così reti di comunione tra le persone, in cui si dà importanza anche ai valori oltre che al prezzo delle merci.

Oggi tutto ciò è difficile perché il commercio equo e solidale si basa sul volontariato, che sta venendo meno. L'auspicio è quello di aprire le porte di questo mondo e di coinvolgere i giovani per continuare a dare linfa a questa realtà sana e utile, a noi e agli altri.

Questa è l'unica strada per combattere il razzismo e disinnescare la guerra tra poveri che sta trasformando l'occidente in un posto sporco.