Biblioteca in festa quest’anno nell’I.C. "Don Bosco-Manzoni"

Da quando, lo scorso anno scolastico, è stata inaugurata la biblioteca nel plesso “Rodari-Padre Pio”, proseguono le iniziative per “far crescere” questa nuova realtà frequentata quotidianamente dagli alunni. E sono stati proprio loro, i piccoli e piccolissimi studenti, a dare un importante contributo alla causa “Incrementiamo la nostra biblioteca”. L’I.C. Don Bosco-Manzoni non si è lasciato sfuggire occasione per promuovere la cultura del libro aderendo alle iniziative nazionali.

- Aiutaci a crescere. Regalaci un libro!

Iniziativa di promozione alla lettura a cui la nostra scuola ha aderito e che ha incrementato la biblioteca. Una classe della scuola primaria è stata accolta presso la biblioteca diocesana ha ricevuto 91 libri in donazione.



- #IO LEGGO PERCHÉ

Iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Editori che ha visto, la partecipazione di tanti alunni e genitori dell'Istituto Comprensivo i quali, dal 21 al 29 ottobre scorso, ci hanno sostenuto acquistando e donando alla biblioteca ben 38 libri. L’iniziativa si è conclusa con la donazione da parte dell’Associazione Italiana Editori di ben altri 51 libri.

«L’I.C. "Don Bosco-Manzoni" rivolge un ringraziamento particolare alle famiglie degli alunni che hanno fortemente approvato e sostenuto i nostri progetti. Hanno creduto nell’importanza della lettura e hanno condiviso il nostro motto: “I libri sono ali che aiutano a volare, i libri sono vele che fanno navigare”».