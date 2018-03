Gli artisti andriesi Giovanni Casamassima e Francesca Mansi esprimono la loro "essenza della bellezza" a Matera.

I due artisti andriesi sono stati scelti per esporre alla mostra d'arte contemporanea "Anatomia della bellezza" presso i prestigiosi spazi espositivi di Casa Cava nella città di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019.

Dopo il successo ottenuto alla seconda edizione del Premio Internazionale d'Arte Contemporanea "Arte Salerno 2017", la coppia di artisti andriesi Giovanni Casamassima e Francesca Mansi esporranno per la prima volta le loro opere nella città di Matera.

“Niente colpisce l’anima, niente le dà tanto entusiasmo, quanto i momenti di bellezza: l’anima ha la necessità di bellezza.... E sentiamo che questi momenti sono terapeutici nel senso più vero: ci rendono consapevoli dell’anima e ci portano a prenderci cura del suo valore. Siamo stati toccati dalla bellezza.” J. Hillman



Lo studio “Anatomia della bellezza” affronta l’incontro autentico con la bellezza e le sue molteplicità. L’idea è quella di portare alla luce, scomporre - sezionare, quella forma estetica ed aurea del profondo, e di cui si fa portavoce un’opera d’arte.

L’arte contemporanea ha davvero preso le distanze dalla bellezza?

Il curatore ha operato una selezione delle opere in base ad appartenenza al tema, capacità di utilizzare modalità espressive contemporanee, innovazione e sperimentazione, valore della ricerca artistica, originalità, utilizzo dei linguaggi in modo trasversale.

I 54 artisti selezionati, provenienti da diverse realtà espressive e da diverse distanze geografiche, hanno indagato tali contenuti, hanno indagato i pregiudizi che ormai permeano la visione dell’arte, e ci presentano la loro personale concezione del ‘bello’. Le sezioni in mostra sono: pittura, scultura, fotografia, installazione.

L’evento è Patrocinato da: Comune di Matera e Fondazione Matera 2019.

L’esposizione si terrà a Matera, presso gli spazi espositivi di “Casa Cava” (Via S. Pietro Barisano 47) dal 30 marzo al 6 aprile 2018, con inaugurazione sabato 31 marzo ore 18.00.

CasaCava, “Centro per la Creatività” del progetto Visioni Urbane della Regione Basilicata, è nel cuore dei Sassi di Matera, quei Sassi inseriti sin dal 1993 nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Polo culturale della città di Matera, Casa Cava è l’unico spazio espositivo ipogeo del mondo e l’Auditorium, di cui scrivono le riviste internazionali di architettura, è il simbolo della parabola storica e della rinascita culturale di Matera; un luogo nato come cava di tufo, poi abbandonato e usato come discarica, infine trasformato in centro per la creatività giovanile.

Orari di apertura/chiusura: tutti i giorni 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00