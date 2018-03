La musica, l’arte e la creatività diventano un valido pretesto e ottimi strumenti per uno sviluppo culturale, sociale ed economico di una comunità locale. È questo il fine del progetto Jazzit Fest che vedrà il suo culmine nei giorni 22, 23 e 24 giugno nel borgo di Montegrosso. Presentato ieri, presso l'Accademia Musicale Federiciana, il progetto e l'idea di rigenerazione urbana del piccolo borgo andriese, alla presenza del diretto artistico Luciano Vanni e della direttrice dell'accademia Agnese Festa.

La cultura anche in questo caso genera valori quali inclusione sociale, cooperazione, senso civico, rigenerazione urbana, economia collaborativa e accoglienza di residenze artistiche e il jazz diventa un valido pretesto per questo processo di rigenerazione che, nel caso dell'edizione 2018 è già in atto: la comunità di Montegrosso, forse come non ha mai fatto, in un abbraccio solidale e di benevolenza, è al lavoro in queste settimane per riordinare il verde pubblico, gli spazi condivisi e rendere più gradevole e a misura d'uomo la borgata.

«Il Jazzit Fest nasce nel 2012 ed è un laboratorio sociale, culturale ed economico promosso ogni anno in una diversa città d’Italia - commenta Luciano Vanni -. L'evento sfugge a qualsiasi tipo di definizione: non è un festival (ma un processo di accensione civica), non ha una direzione artistica (perché generato a “sorgente aperta”), non ha palchi (ma un sistema diffuso di spazi e luoghi dove esprimere arte e creatività), non è finanziato da contributi pubblici (ma attraverso i principi dell’economia collaborativa), non ha un programma di concerti (ma di residenze creative), non ha impatto ambientale (è dotato del protocollo “A Impronta Zero”) e non viene promosso tramite manifesti, locandine e spot (ma grazie a una comunicazione per immagini con hashtag).

Il Jazzit Fest mette in contatto una comunità locale con una comunità di artisti e creativi, che nell'arco di tre giorni vengono ospitati dai cittadini, pronti a trasformare le loro abitazioni in studi di registrazione, sale prove, set fotografici e cinematografici. Il Jazzit Fest è quindi un progetto di inclusione sociale attraverso la musica, l’arte e la creatività, molto utile per amplificare il potenziale, spesso inespresso, di una collettività territoriale».

«Abbiamo partecipato a due delle edizioni passate del Jazzit Fest e con molto orgoglio abbiamo stretto una bellissima amicizia con Luciano Vanni, da lì è nata l'idea di portare questa meravigliosa esperienza anche al Sud e quindi ad Andria. Il progetto ha come pretesto la grandissima musica (quest'anno arriveremo a quasi 400 artisti, molti dei quali di fama internazionale), ma poi si sviluppa attorno a work shop, clinic, presentazioni di libri, mostre fotografiche... è una grandissima bomba culturale».



L'evento, grazie ai suoi valori, ha meritato il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, la good practice europea dal titolo “Culture Shapes The Smart City” e la buona pratica #laculturachevince.