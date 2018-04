"Ut unum sint"

La fede è un dono, a volte giunge gratuito, a volte bisogna meritarselo con le opere buone. Vincenzo fu fortunato ad averlo all’età di nove anni (anche se la famiglia era impregnata di religiosità di suo). Faceva in quel 1954 il chierichetto (con il secchiello nella foto) quando fu inaugurata la chiesa “dei braccianti”, Mater Gratiae. La piccola cappella ricavata nel palazzo Margiotta, sede della Comunità braccianti (foto 2), era diventata insufficiente per accogliere la moltitudine di uomini la domenica. Don Riccardo ZINGARO riuscì ad ottenere la ristrutturazione di quella chiesa chiusa da tempo, da quando le suore avevano eliminato l’orfanotrofio annesso. Durante la messa inaugurale don Riccardo tira dalla tasca un foglietto per la predica. Quel sacerdote sapeva che il suo uditorio era formato da povera gente, braccianti che non sapevano leggere e scrivere, eppure usava sempre prepararsi quando doveva parlare e si faceva la “scaletta”, perché nessun passaggio andasse perduto.



Quel giorno comincia a parlare di san Pietro: un pescatore ignorante che vicino a Gesù si era anche montato la testa, attratto dai miracoli ma tanto fifone che alla prima occasione lo tradisce clamorosamente. Immaginiamolo, disse don Riccardo, anche nei dintorni della collina del calvario, ansioso di vedere Gesù ma vergognoso per il recente tradimento, lontano da chi lo poteva riconoscere. Poi si nasconde nel Cenacolo per pauradi essere preso. Non credette alle pie donne che dicevano di aver rivisto vivo il Cristo. Fino a quando Gesù si presenta in mezzo a loro e chiede a Tommaso di toccarlo per vedere se era il Maestro o un suo fantasma. Avuta tutti la certezza che Gesù era vivo cominciarono a girare per il mondo conosciuto fino all’estremo sacrificio. Pietro credette tanto che fu messo a custodia della fede. Pietro credette tanto che accettò la crocifissione soloa testa in giù. Ecco, disse don Riccardo, Dio si servì di un semplice pescatore per trasmettere a noi la fede: se Pietro non lo avesse visto non si sarebbe mosso dalla sua barca.

Ilpiccolo Vincenzo ascoltò quella predica con la stessa attenzione dei braccianti. Ne ebbe vivo il ricordo sempre e di esso ha fatto memoria tante volte nella vita: ha letto tanti libri, è vissuto vicino a tanti preti, ma quella predica non l’ha mai dimenticata. Quando gli chiedono perché parla tanto di don Zingaro nonostante qualche torto subito, egli non parla ma è qui la risposta. E poi l’insegnamento dell’avv. Franco Fuzio, sindaco per una stagione nel 1966 (foto 3): si parlava di Croce nel suo studio in via santa Maria Vetere un giorno: perché non possiamo non dirci cristiani. Fuzio disse: su un punto Croce sbaglia: nessuno può dirsi cristiano, siamo solo aspiranti a diventare cristiani. Questa aspirazione è la chiave per sfuggire dalla prigione di sé, per non rimanere intrappolati nel nostro egoismo. Non a caso la preghiera più celebre parla al plurale: Padre Nostro dona a noi il pane quotidiano. Nasce qui il concetto della corresponsabilità: nessuno si salva da solo. E questa è la politica. Nessuno si meravigli: nella democrazia cristiana si parlava anche di questi temi. La politica è solidarietà altrimenti provoca l’individualismo esasperato che rende tutti più poveri. Vincenzo ha oggi una età che lo induce a tollerare tutto: ne ha viste tante nella vita. Ma è ancora in grado di indignarsi. Gli è capitato venerdì sera assistendo alla solenne processione dei Misteri.

Si era meravigliato nel vedere scorrere quella fiumana di uomini, donne e bambini: un fiume ordinato e raccolto. La stragrande maggioranza dei fedeli camminava a testa china o guardando avanti in vero raccoglimento. Tanto che anche la folla sui marciapiedi pregava rispondendo agli altoparlanti. Un popolo unito in marcia verso il suo futuro, invocando l’aiuto dello stesso Dio. Peccato l’ultimo quadro: dietro il gonfalone del comune il sindaco e qualche componente della maggioranza, poi le forze dell’ordine e varie altre autorità. L’ultima fila era formata dai pochi consiglieri presenti della opposizione con il parlamentare. Non so quale fosse il messaggio che si volesse trasmettere, quello che Vincenzo con altri colse dal marciapiede fu la sensazione di una divisione veramente inaccettabile in quel contesto devozionale. Poco importano le ragioni degli uni o degli altri. Ut unum sint, almeno in processione.

Gli antichi cristiani cominciarono da presto a utilizzare l’uovo come simbologia pasquale: la rinascita. Pietro credette e rinacque. Ed è una possibilità offerta a tutti.

Consentite al vostro narratore, che si era proposto di saltare il racconto di questa domenica santa fino a quando non gli è capitata la storia di Vincenzo, che havoluto condividere, di augurare a tutti una buona Pasqua. Proprio a tutti.