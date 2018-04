​“Alla ricerca dell’ Oltre con… l’Altrove”: gli alunni dell'I.C. Verdi-Cafaro a confronto sul tema

La Comunità Scolastica della Secondaria di I Grado “ P. Cafaro” ha vissuto il 27 e il 28 Marzo scorso alla vigilia della grande Festa, la Pasqua Cristiana un incontro di riflessione sul tema “Alla ricerca dell’ Oltre con… l’Altrove”, un tema, certamente impegnativo, ma possibile e adeguato ai ragazzi. «In un contesto che invita a volare basso, e devo dire per certi versi disorientante - commenta la docente Maria Miracapillo-, ho ritenuto opportuno come docente di religione aiutare i ragazzi a fermare la loro attenzione su due semplici avverbi Oltre e Altrove e provare a pensare, prima attraverso la tecnica del brainstorming su ciò che questi due termini potessero dire al loro vissuto e poi, con l’invito a sviluppare delle riflessioni o esprimere emozioni, per cogliere la profondità di ciò che le parole possono comunicare, imparando a confrontarsi con ciò che è oltre l’esperienza di un vissuto quotidiano ripiegato su di sé o fatto di pregiudizi e chiacchiere.

Posso dire che non solo i ragazzi hanno accolto con entusiasmo un percorso di questo tipo ma hanno anche prodotto delle poesie su l’Oltre e l’Altrove, profonde, significative e che poi sono state riportate in un cartellone, intitolato l’Oltre e l’Altrove in poesia, lette, dopo l’incontro dibattito. Cosa c’entra con la Pasqua questo tema? Il Vangelo, quella Buona Notizia - prosegue la docente di religione -, lettera d’amore per l’umanità, che ha avuto origine con la Pasqua del Signore, è una ricerca dell’oltre nella propria vita con l’altro nella sua diversità, l’uscire dalle debolezze e fragilità che si sperimentano ogni giorno e guardare in avanti, pronti al cambiamento, al nuovo, all’unità e al futuro. Sì è voluto dunque verificare attraverso gli incontri come dare significato alla vita, alle giornate, alle attività che svolgiamo o alle amicizie. Hanno approfondito la ricerca dell’oltre con l’altrove: le classi prime “Nella quotidianità, spazi di esperienza”; le classi seconde, “Nelle diverse forme di comunicazioni di valori“ e le terze, “Nelle speranze da alimentare per una convivialità della vita”.

Diversi sono stati i linguaggi messi in atto negli incontri e questo ha testimoniato la ricchezza, la bellezza e le grandi potenzialità di ciò che l’essere umano è e ciò che è chiamato a sviluppare. «Non resta che crederci di più a questa verità! "Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato” viene detto nel Piccolo Principe. È come dire in forma poetica l’amore, messaggio centrale della Pasqua, è un impegno decisivo di dono agli altri che ci apre alla realtà tutta intera che non si esaurisce nello spazio dell’individualismo, della nostra casa, del nostro territorio, dei nostri desideri e del nostro egoismo. In altri termini - conclude la docente Maria Miracapillo- si tratta di dare effettiva consistenza a ciò che siamo e il reale valore di ciò che facciamo e affermiamo. Un grazie di vero cuore agli amici intervenuti che ci hanno permesso di vivere un’esperienza bella, profonda e arricchente per tutti noi».