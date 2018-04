“Nel prato c'è posto per tutti”, una lettura animata sulla ricchezza della diversità

Il Gruppo di volontariato C.O.N. (Condividere Ogni Necessità), sito in Andria, V.le Virgilio, 10, da sempre attento al mondo della disabilità, della povertà e ad ogni tipo di disagio sociale, con l’approssimarsi della Santa Pasqua, in collaborazione con il 3° circolo didattico “Riccardo Cotugno", scuola da sempre impegnata a promuovere la sensibilizzazione alle tematiche e problematiche sociali sul territorio andriese, quest’anno ha organizzato due importanti iniziative: la prima si è svolta nei giorni di Pasqua, e ha visto volontari, alunni e docenti coinvolti in una lotteria di beneficenza a favore di famiglie in difficoltà.

Mercoledì 11 aprile alle ore 16, presso la stessa scuola, il gruppo C.O.N. darà vita alla lettura animata “Nel prato c'è posto per tutti”, tratto da “Mia sorella è un quadrifoglio”, racconto che narra la diversità come ricchezza. La storia sarà rivolta a 30 bambini di età compresa tra i 7 e 9 anni; gli stessi saranno resi partecipi di alcune interazioni all’interno del racconto.

«Ringraziamo la dirigente, dott.ssa Dora Guarino, per aver accolto la nostra proposta, inserendola all’interno di un cammino educativo atto a promuovere la cultura dell’integrazione e della valorizzazione della diversità».