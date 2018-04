Lo Sfregio: umiliazioni inutili

Alberto era un bravo ragazzo, frequentava i corsi serali per il conseguimento della terza media. Era voglioso di apprendere anche se oppresso da problemi familiari. La povertà familiare gli aveva negato il normale percorso scolastico. Ora voleva la licenza media per riscattarsi dalla situazione di miseria e disoccupazione. Non fece in tempo: un giorno lo colsero che cercava di uscire da un negozio con un paio di jeans non suoi. Pianse quel giorno per giustificare “la sua debolezza”, ma il proprietario chiamò i carabinieri e fu portato in carcere. In mezzo al corridoio, in attesa della sistemazione, ci rimase per oltre un’ora senza capirne la ragione: vide passare di tutto, delinquenti incalliti e ladruncoli occasionali come lui. Alberto in quei lunghi minuti si rese conto che la sua vita stava cambiando ma non secondo il suo progetto.

Quindi in uno stanzone vuoto sullo stesso corridoio. Nessuno gli diceva niente, perché era lì, per quanto tempo doveva restare. Uno stanzone squallido, sporco, con cicche di sigarette in tutti gli angoli, fazzoletti di carta sporchi per terra. Il pavimento l'acqua non la vedeva certamente da qualche tempo. I muri chissà da quando non conoscevano più la calce. Alla ricezione gli avevano tolto anche l'orologio di plastica che aveva al polso. Alberto capì allora che la tortura che gli veniva inflitta cominciava a diventare disumana perché agiva sul cervello. Il tentativo di distruggere la personalità comincia proprio dal togliere la dimensione del tempo. Alberto comincia a compiere le prime decine di giri intorno alla stanza vuota. Nemmeno una sedia. Ecco, il vuoto che comincia a far paura. Quando qualcuno si ricorda, lo chiamano per la esperienza più disumana: la ispezione corporale. Normale certamente per chi entra in un luogo simile, ma che senso aveva denudare completamente Alberto che era stato colto sul fatto e non poteva avere nascosto alcunché? Poveretto anche l’addetto incapace di un gesto capace di qualche senso di umanità. Alberto comincia a capire perché il carcere abbrutisce e difficilmente redime.

L'addetto gli chiede se può aprire la scarpa. Ecco l'ironia di una richiesta a cui Alberto sa di non poter dire di no. L’addetto apre l'interno della scarpa prima che il ragazzo potesse balbettare qualcosa e scopre che in effetti c'è una stecca di metallo sotto il plantare. Riesce a toglierla.

Lo stesso addetto gli da una federa e due lenzuola che mette nella federa, insieme a due piatti e tre posate di plastica. Il ragazzo, memore di quanto appreso a scuola, chiede se può avere un libro. L'addetto si libera della imprudente domanda assicurando che una volta in cella poteva fare domanda al direttore. Pietosa bugia. L'assalto alla psicologia si realizza creando anche il vuoto mentale.

Con un secondino attraversa un corridoio strettissimo con piccole celle ai lati stracolme di detenuti. Quei letti a castello, quei volti incattiviti su corpi sciatti e seminudi mettono paura. Superato quel pezzo di inferno lo portano in un corridoio di passaggio dove sono buttate per terra delle spugne della dimensione di un materasso. Originariamente dovevano essere di colore verde. Ora non si sa. Gli dicono di prenderne una. Così riprende il cammino in una mano la federa-sacco e nell'altra il materasso.

Un tratto di umanità invece nella infermeria. Sia il medico che l'infermiere lo trattano con garbo. Riempiono un'altra scheda, di notizie sanitarie questa volta, fanno il prelievo di sangue per gli esami di routine e per l'AIDS. Non saprà mai i risultati. E questa era una buona notizia.

Quindi, di nuovo materasso e sacco in mano verso la cella occupata già da tre energumeni.

Non gli avevano fatto male gli altri cancelli che si chiudevano dietro di lui quanto quelle due porte di ferro della cella. Ora si rende conto che è giunto nell’inferno. Si accorge che è chiuso dentro e il potere di riaprire quelle due porte di ferro non gli appartiene. Cosa che lo angoscia soprattutto la prima notte: una situazione di pericolo qualsiasi avrebbe registrato la totale impotenza a reagire. Non è tragico il pericolo quanto la paura del pericolo. Il primo lo si vive e lo si conosce, la seconda lede i centri nervosi, negando la dimensione esatta dello stesso pericolo che tende a ingrandirsi. Alberto cominciò a guardare con sospetto i compagni di cella, dai quali non si aspettava nulla di buono. Fu impressionato invece da quello che sembrava il boss della cella: vuoi un caffè?, gli chiese con il tono di chi non avrebbe gradito un rifiuto. Alberto, che era già teso di suo, disse che al momento aveva solo voglia di piangere. “Giovane”, riprese un altro compagno di cella, “fare la femminuccia qui dentro è pericoloso”. E Alberto si fece forza e bevve quel caffè che era già stato fatto. Quindi è costretto a raccontare la sua storia e gli altri capiscono che è lì per caso, che probabilmente non si fermerà per molto. Cominciano a fare un progetto su quel ragazzo che voleva la terza media per entrare in società a testa alta.

La sua prima notte fu alquanto agitata: quegli assurdi controlli che ogni 3 o 4 h fanno i secondini che con una mazza di ferro per verificare la solidità delle sbarre. Gioco crudele che si fissa nella mente e che Alberto sente anche quando c'è silenzio. Capì subito che si trattava di mero supplizio. Egli si rannicchia sempre più nel suo lettino nel quale si era infilato vestito. In quella notte insonne la mente sembrava impazzire rincorrendo la sua vita sfortunata: la povertà di famiglia, la mancanza di un lavoro soddisfacente. Un pensiero anche ai "ragazzi" della scuola serale per lavoratori. Quante belle lezioni, quanti pensieri nobili aveva scambiato, quante speranze!

Finalmente il silenzio della notte è rotto al mattino presto quando un gentile e docile detenuto si affaccia per il caffellatte. Alberto, che si era reso conto che nella sua dotazione c’erano le lamette (?) ma non il sapone per la barba, chiese come poteva fare per procurarselo. Il secondino che accompagnava il ragazzo che distribuiva la colazione gli disse di fare la domanda al direttore. Ma appena fu andato via i compagni di cella si prestarono ad offrire il loro sapone: fai bene a sbarbarti, tu uscirai presto. Noi invece non sappiamo se usciremo. Erano tutti in attesa dell’interrogatorio di convalida, ma evidentemente la loro situazione era più grave di quella di Alberto. Oltretutto per loro non era la prima volta. Infine gli diedero la brutta notizia: il gip era fuori e sarebbe tornato solo l’indomani. Il che per il ragazzo voleva significare stare lì almeno per un altro giorno. E così fu.

A mezzogiorno zuppa di verdura, la sera zuppa di fagioli. Zuppa di fagioli, perché lo stomaco passi più tempo a lavorare. Durante tutta la giornata i tre compagni di cella la passarono a interrogare il ragazzo, il quale, ingenuamente, si aprì raccontando tutto di sé. Fu verso sera che uno dei tre gli chiese se, una volta fuori, poteva passare a salutare i suoi e dire loro che stava bene. Nulla sospettò il poveretto e offrì la sua disponibilità.

A sera si buttò di nuovo sul letto con gli occhi persi nel soffitto: temeva la prospettiva di una notte lunga da far passare. Il pomeriggio successivo l’interrogatorio di garanzia con un avvocato d’ufficio. Alla fine il GIP lo manda a casa in attesa di giudizio. Pur essendo ancora le 17 non erano disponibili i carabinieri per accompagnarlo a casa, motivo per cui dovette passare un’altra notte in carcere. Ancora i compagni di cella gli raccomandarono di portare i saluti ai familiari. Il giorno dopo lo chiamarono per andare a casa: uno dei carabinieri che lo accompagnava voleva mettergli le manette, fu l’altro più giovane a salvarlo garantendo che lo avrebbe tenuto ben stretto per il braccio fin alla casa. Unico gesto di umanità.

Una volta fuori Alberto si rese conto che la sua vita era definitivamente cambiata: gli sguardi delle persone che conosceva, le frasi sottovoce borbottate erano per lui una flagellazione continua. Non tornò più a scuola. I docenti lo cercarono invano. Il suo sogno si era infranto:portando i saluti conobbe un altro mondo, nuove strade per sbarcare il lunario.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. È l’art. 13 della Costituzione.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. È l’art. 27.

Son passati settant’anni e la Repubblica non è ancora in grado di garantire questi due principi, che formano la caratterizzazione etica del nostro Stato. Per fortuna ci provano i privati o gli enti che dovrebbero pensare ad altro, esponendo i volontari a difficoltà serie.

Da quando don Riccardo Agresti è stato mandato alla parrocchia delle Croci (credo una trentina d’anni) gli sono stati affibbiati diversi epiteti: siamo tutti bravi a giudicare. Ma lui tirava dritto verso l’obiettivo utilizzando tutto l’armamentario che i tempi gli suggerivano, anche amicizie altisonanti. Per fortuna che stiamo parlando di un prete testardo. Visitare i carcerati per lui è sempre stato un precetto sacrosanto al quale è sempre stato fedele. Ma le sue non sono mai visite di cortesia, il soddisfacimento di un comandamento formale. Egli è abituato a penetrare negli occhi delle persone che incontra, comprenderne i problemi veri e mettersi a disposizione. “SENZA SBARRE” è la sua ultima iniziativa intrapresa con don Giannelli (entrambi cappellani nel carcere di Trani, che sicuramente di queste storie ne hanno conosciute tante) e altri confratelli con la benedizione e l’incoraggiamento del Vescovo. “Ridare la giusta dignità a chi ha commesso un errore”. A costoro, specie se giovani, non nuoce la pena quanto il marchio indelebile che rischiano di portarsi addosso per tutta la vita. E invece devono tornare ad essere “normali”, con qualche attenzione in più perché non si perdano. Dammi una persona a cui la vita è andata male e ti dimostrerò che è solo un caso se tu non sei al suo posto (non mi ricordo di chi è questa frase). Don Riccardo è consapevole dei rischi che corre ma non vuole fare l’eroe. Fa semplicemente quello che il suo Principale gli ha ordinato di fare e con il Quale egli ha quotidiana consuetudine di rapporto. Se ne facessimo un eroe sarebbe esporlo come bersaglio su un bassorilievo. L’eroe è un isolato, “visitare i carcerati” è un obbligo collettivo. La sua iniziativa (la loro iniziativa) va assecondata nei modi e nelle forme che a ciascuno è consentito. Il narratore già dall’anno scorso ha donato a “senza sbarre” tutta la sua libreria perché tornasse a nuova vita in mano ai meno fortunati. Il narratore non ha fatto nulla di eccezionale e lo ricorda qui solo per evidenziare che sono molte le forme che si possono utilizzare per tendere la mano: anche comprare un biglietto per il concerto di maggio di Al Bano, il cui ricavato è destinato alla impresa.

Quella che sta nascendo presso la masseria grande di san Vittore è un’opera che avrebbe dovuto fare lo Stato. Ringraziamo sempre il Cielo e chi lo fa al posto suo.

Il narratore chiede scusa se l’attualità gli ha portato a mente la storia di un ragazzo degli anni ‘80: sarebbe bello se “gli altri” capissero che quel prete interpreta solo con più coerenza il comune obbligo di solidarietà.