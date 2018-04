Lo skipper Valerio Galati incontra gli alunni della Jannuzzi-Di Donna

Lo skipper Valerio Galati sarà ad Andria, martedì 10 Aprile alle ore 9.30 presso il plesso scolastico dellI.C. Jannuzzi-Di Donna di via Gondar, per incontrare gli alunni, parlare di sport e della sua esperienza di velista.

All’incontro prenderanno parte anche gli alunni diversamente abili delle scuole Baldassarre e dell'I.I.S.S. Moro di Trani, che saranno poi coinvolte, in rete con la Jannuzzi-Di Donna per un progetto sportivo e inclusivo che vedrà il diretto coinvolgimento dei ragazzi diversamente abili delle scuole interessate affiancati da compagni di classe che fungeranno da tutor. Un’esperienza sportiva ma soprattutto finalizzata all’inclusione sociale.

Ricordiamo che la Jannuzzi-Di Donna non è nuova a questo genere di attività extra-curriculari, l’anno scorso infatti il progetto “Mariniamo la scuola” ha visto la partecipazione in rete di alunni delle scuole media della Jannuzzi-Di Donna e dell’istituto Baldassarre di Trani, conclusosi con un’uscita in mare: una flotta di barche a vela salpava il 13 Maggio del 2017 dal porto di Trani per effettuare uno splendido giro in lungo e in largo; dopo aver issato le vele gli alunni, supportati da validi istruttori e skipper a bordo, si cimentavano in tutte le manovre veliche. Tra le barche messe a disposizione delle scolaresche anche la “Antonisia” dell’armatore Pasquale Natuzzi.



Un momento di formazione in chiave ludica indirizzato principalmente agli alunni con diverse abilità perché a nessuno dev’essere preclusa la possibilità di potersi sperimentare in forme si socializzazione e in contesti inusuali.