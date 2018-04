La Puglia torna sul piccolo schermo in prima serata: a maggio "Il Capitano Maria" su Rai 1

Ambientata a Bari, con scene registrate nelle città di Trani, Ruvo di Puglia, Bisceglie, Gravina di Puglia, Castellana Grotte ed altre location caratteristiche della nostra regione, la fiction di genere poliziesco "Il Capitano Maria" dovrebbe andare in onda a partire da lunedì 7 maggio. Lo spazio che da viale Mazzini a Roma hanno deciso di dedicare a questa produzione è quello primaverile, dopo che la sua messa in onda ha mancato l'appuntamento con l'autunno dello scorso anno.

Le riprese effettuate a fine 2016 sono state dirette da Andrea Porporati ed hanno riscosso grande successo ed apprezzamento. Si tratta della principale opera audiovisiva prodotta in Puglia negli ultimi tempi. Protagonista principale è Vanessa Incontrada ma nel cast ritroviamo anche Giorgio Pasotti, Camilla Diana, Francesco Colella, Massimiliano Frateschi, Marco Zingaro (qui in un'intervista rilasciata alla nostra redazione nel messe di febbraio 2017), Andrea Bosca, Carmine Buschini.

L’attrice spagnola naturalizzata italiana interpreterà il Capitano Maria, che dà il titolo a questa fiction. “Maria Guerra, Capitano dei Carabinieri, torna nella sua città, dopo dieci anni di vita a Roma. Un cambio radicale per proteggere i suoi figli, Luce e Riccardo, ma anche un ritorno doloroso che riapre una ferita del passato. Dieci anni prima a Bari suo marito, un magistrato del Tribunale dei minori, perse la vita in un apparente incidente automobilistico. Ma la tranquillità che sperava di trovare tarda ad arrivare: si delinea una nuova geografia criminale e una pericolosa faida la coinvolgerà, costringendola a fare i conti con la sua dolorosa perdita.”

Manca ancora l'ufficialità da parte della Rai ma il blogger di cinema Adriano Silvestri, che all'epoca annunciò le riprese del film per primo, ha pubblicato le quattro serate che vedranno la Puglia protagonista del piccolo schermo in prima serata: due episodi al giorno ogni lunedì a partire dal 7 maggio. Le prime tre puntate dovrebbero andare in onda nei giorni 7 – 14 e 21 Maggio con un finale di serie "anticipato" a martedì 22 Maggio. La fiction è stata prodotta da Palomar per Rai Fiction e curata da Oz Film, con il supporto di Apulia Film Commission.