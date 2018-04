"Azione Cattolica è Passione Cattolica", da 110 anni una passione che attraversa le generazioni

La storia dell’Azione cattolica è una storia di passione laicale per l’Uomo, per il Mondo e per la Chiesa! I 150 anni di storia associativa nazionale e i 110 anni di storia associativa diocesana raccontano di “donne e uomini di ogni età e condizione, che hanno scommesso sul desiderio di vivere insieme l’incontro con il Signore: piccoli e grandi, laici e pastori, insieme, indipendentemente dalla posizione sociale, dalla preparazione culturale, dal luogo di provenienza. Fedeli laici che in ogni tempo hanno condiviso la ricerca delle strade attraverso cui annunciare, con la propria vita, la bellezza dell’amore di Dio per contribuire, con il proprio impegno e la propria competenza, alla costruzione di una società più giusta, più fraterna, più solidale” (Papa Francesco, 30 aprile 2017, Piazza San Pietro - Roma).

Questo cammino di fede che ha coinvolto diverse generazioni della nostra diocesi e tutt’oggi coinvolge, nelle nostre città e nelle comunità parrocchiali, tanti adulti, giovani e ragazzi, ha origine da un sogno condiviso da un centinaio di donne, guidate dall’amorevole dedizione di Margherita Jannuzzi Squadrilli: il 28 dicembre 1908, nella Cappella del Palazzo Vescovile, con il consenso del Vescovo di Andria Giuseppe Staiti, costituirono la sezione andriese della “Unione fra le Donne Cattoliche Italiane”, germe della futura Azione Cattolica Diocesana.

Donne, e successivamente anche uomini, che rinnovati dall’amore di Cristo, hanno seguito il Suo esempio e hanno saputo, in questi 110 anni e soprattutto negli anni più bui della storia, appassionarsi per ogni Uomo, per il Paese e per la Chiesa!

Vite, volti e nomi che compongono i 110 anni di storia associativa diocesana che è storia di passione laicale, di passione cattolica!

Desideriamo - attraverso tre appuntamenti - ripercorrere queste “passioni”, per fare memoria della nostra storia, per raccontare ai soci e condividere con l’intera comunità ecclesiale le scelte associative da cui si originano passione e cura per la vita spirituale e per la formazione, la dedizione alla Chiesa e l’attenzione alle questioni della società.

Desideriamo fare di questa ricorrenza un’opportunità preziosa per rinnovare noi stessi, il nostro impegno e il nostro servizio. Desideriamo riaffermare le nostre scelte lasciandoci però interpellare da questo tempo e dalla società in cui viviamo, restando fedeli al Vangelo per continuare a testimoniare la gioia del Risorto.

Il primo appuntamento - Azione Cattolica, Passione per l’Uomo - previsto per venerdì 13 aprile p.v., alle ore 19,00, presso l’auditorium dell’Oratorio Salesiano, ci permetterà di rileggere il baricentro della vita laicale che è la spiritualità. Vita spirituale da intendersi non come una parte della vita, una sezione, una porzione separabile; piuttosto come l’intero della vita sinonimo di vita personale in pienezza (Luigi Alici, Cittadini di Galilea, La vita spirituale dei laici).

Interverrà il prof. Luigi Alici, Professore ordinario di Filosofia Morale presso l’Università di Macerata, già Presidente Nazionale di Ac dal 2005 al 2008.

Il percorso Azione Cattolica, Passione Cattolica, avrà il suo culminerà il 29 dicembre 2018, con la festa #110&LODE. Sarà occasione per festeggiare questa bella ricorrenza. Essa ci dona la consapevolezza di essere parte di una storia che ci precede e che ha contribuito a dare forma alla nostra vita e a quella di tante famiglie, alla pastorale delle parrocchie e della diocesi. Festeggiare perché in questi anni l’Azione Cattolica ha rappresentato per diverse generazioni, per tantissimi laici e presbiteri, uomini e donne, ragazzi, giovani e adulti, una esperienza decisiva di fede, di vita, di responsabilità, di crescita umana e culturale. Una scuola di santità, vissuta nella semplicità del quotidiano.

Celebrare i 110 anni di vita dell’Azione Cattolica Diocesana deve innanzitutto rappresentare una grande occasione per “rilanciare l’Associazione, per rinnovare il nostro impegno, per fare in modo che sempre più persone, sempre più famiglie, sempre più comunità possano trovare in essa uno spazio di accoglienza, di fraternità, di vita buona. Per fare dell’Azione Cattolica, in una parola, una strada attraverso cui tutta la Chiesa, tutto il Popolo di Dio, possa camminare per le vie del mondo annunciando il Risorto” (Matteo Truffelli, Presidente Nazionale Azione Cattolica Italiana, 30 aprile 2017, Piazza San Pietro - Roma).

IL PROGRAMMA

Azione Cattolica - Passione Cattolica

Da 110 anni una passione che attraversa le generazioni



13 aprile 2018, ore 19:00, Oratorio Salesiano - Andria

Azione Cattolica, Passione per l’Uomo

prof. Luigi Alici

Professore ordinario di Filosofia Morale - Università di Macerata - Istituto “V. Bachelet - Presidenza nazionale ACI

20 settembre 2018, ore 19:00, Oratorio Salesiano - Andria

Azione Cattolica, Passione per il Paese

prof. Umberto Ronga

Costituzionalista - Università di Napoli Federico II – Centro Studi - Istituto “V. Bachelet - Presidenza nazionale ACI

11 ottobre 2018, ore 19:00, Oratorio Salesiano - Andria

Azione Cattolica, Passione per il Regno

Mons. Gualtiero Sigismondi

Vescovo di Foligno – Assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica Italiana

Sabato 29 dicembre p.v., ore 16:00

#110&LODE

Festa diocesana unitaria in occasione dei 110 ANNI dell’Azione Cattolica diocesana