​“Gli scarti della ragione” con la prof.ssa Giusi Strummiello

Domani sera, venerdì 13 Aprile, alle 20:30, si terrà il quarto appuntamento del ciclo d’incontri di filosofia “Perché la ragione?”. Una rassegna pensata e organizzata dal Circolo dei Lettori di Andria, coadiuvati dal prof. Vincenzo Lomuscio, che in tutte le sue serate ha fatto registrare un riscontro di pubblico inaspettato. Per il penultimo appuntamento sarà la volta della Prof.ssa Giusi Strummiello, ordinario di Filosofia teoretica presso l’Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», che terrà una lezione su “Gli scarti della ragione”.



Nella trattazione verranno richiamati autori quali Hegel, Merleau-Ponty, Foucault, Jullien, Arendt. La discussione verterà poi su cosa intendere per “lavoro filosofico”, in un’accezione della pratica filosofica nel senso di “pratica di mondo” o di verità. L’allusione è al movimento proprio che, compiendo quel passo indietro tipico della riflessione, si apre e porta a rompere la frontalità nella visione del mondo e delle cose. Una attitudine di lateralità, obliquità che consente di vedere anche il rovescio, il fondo delle cose insieme anche a tutto quello che resta al fondo, come residuo, traccia, scarto, anche della stessa ragione.

Un altro passo importante dunque nel percorso dedicato dal Circolo dei Lettori alla ragione e alle sue declinazioni, un incontro come gli altri prezioso e sicuramente da non perdere. Come sempre appuntamento in via F. D’Excelsis 22.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.