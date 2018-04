​Il reddito di lavoranza

Quel giorno pioveva a dirotto. Riccard era andato in campagna per rimanerci l’intera settimana. Essendo lontano il terreno erano partiti con il traino nella tarda serata della domenica con la previsione di rientrare il sabato sera successivo anche p la mtoit, cioè cambiare la biancheria intima.



Sinel, la moglie, conoscendo questo programma, si era organizzato il lavoro casalingo in modo da essere pronta per il ritorno del marito: il lunedì la spesa al mercato, il martedì lo dedicava alla trasformazione dei prodotti freschi in quelli a lunga durata (sott’olio o sott’aceto); il mercoledì era dedicato al rammendo degli abiti o panni in genere; il giovedì cominciava dal mercoledì sera quando mtteiv a mudd ind alla lssuie (acqua e cenere per sterilizzare) l pann biangh da lavare il giovedì p la strcataur e stirare il tutto; il venerdì era dedicato alla pulizia della casa mentre la sera riattivava u crscend per fare il pane fresco la mattina del sabato da far trovare al marito quando tornava e, soprattutto, da mettere nella bisaccia per la settimana successiva. Nelle more Sinel doveva provvedere a sfamare i tre pargoletti, curarli e insegnare loro un po’ di educazione considerato che non c’erano scuole materne e asili nido. In aggiunta Sinel doveva risparmiare un po’ di energie per assolvere al dovere coniugale in quella frazione di tempo in cui il marito stava a casa.

Quella settimana ci fu l’imprevisto: piovve dal mercoledì pomeriggio: l’agricoltore cercò di resistere con la squadra dei braccianti nella speranza che tornasse il bel tempo, ma quando il venerdì mattina si rese conto che i terreno era diventato impraticabile, decise di far tornare tutti a casa. Sinel si vide arrivare il marito all’improvviso, costretta a un lavoro supplementare: preparare il piatto caldo al marito infreddolito e bagnato. E fu mentre era in ginocchio davanti al marito per aiutarlo a togliersi gli stivali (la figlia di 4 anni ci aveva provato anche questa volta- per lei era un gioco-senza riuscirci perché scivolosi) che esclamò: "a da doic a u patriun c’ava dè la doppia scrnoit pcchè piur ioie m stangh p d’idd". Il marito sorridendo bonario la rabbonì: "main, voit c t spicc".

"R sé ca si fess?", riprese la moglie, "c nan t faceiv scioie frisc four……" e il discorso sembrò chiudersi con questa frase lasciata in sospeso.

Come faceva spesso quando per una ragione qualsiasi era costretto a stare in Andria, la sera Rccard si vestì (con sollievo della moglie che se lo toglieva davanti in modo da non interrompere la sua routine quotidiana) e se ne andò mmezz a la catium: aveva già il lavoro per la settimana successiva ( quelli che dovevano prmett andavano alla port Quastidd u a la port lavarre), ma doue chiacchr facevano sempre bene.

Mentre era lì a parlare ind a nu rtidd d’ummn videro arrivare sotto la sede della Democrazia Cristiana una macchina con l’autista: si avvicinarono tutti incuriositi e videro scendere un signore che tutti chiamavano “u senatour” che cominciò a salutare scambiando due chiacchiere con tutti i presenti. Alla fine salì sul partito e cominciò a ricevere le persone che avevano bisogno di parlare con lui (come i parlamentari di oggi). L’amico di Rccard volle approfittare per ringraziare il senatore perché era stato inserito nell’elenco degli assegnatari dei villini di viale Virgilio e pregò Rccard di accompagnarlo: adacchsè tu fazz canosc. Anche se non era vero perché inimmaginabile che egli potesse occuparsi di queste cose, però era pur sempre colui che aveva provveduto a costruirli.

E così fu, dopo i ringraziamenti presentò l’amico (Rccard) al quale il senatore cominciò a fare domande sul suo lavoro, sulla famiglia ecc. Mentre Riccardo parlava con sempre maggiore coraggio nel suo italiano dialettale, riferì l’espressione della moglie: evo stancato e mi sondo sentito la patrauna che voleva pure iedda essere pagata la scrnoit. Appena finì si scusò con il senatore per avergli fatto perdere del tempo con le sue chiacchiere. Il senatore era abituato a vivere in mezzo alla gente perché, diceva: io devo capire come vive e poi fare le leggi per aiutarla a vivere meglio. Motivo per cui parlare con i suoi concittadini non era mai una perdita di tempo. Disse a Rccard di non preoccuparsi e chiese il motivo di questa pretesa della moglie.

"Doic ca m leiv l stvoil, m’aloiv l calznitt, plizz l’accett, r furc d four i tand’olt chiacchr", cercò di minimizzare Rccard.

Il senatore ascoltò con attenzione e poi lo licenziò dicendo: sa, che forse tua moglie ha ragione? Riccard e l’amico se ne meravigliò, e uscendo dal partito raccomandò all’amico di non dire nulla alla moglie, "nanà ca chess voul ess pagoit da maie addaveir!" E risero dimenticando il tutto.

Non rise e non dimenticò il senatore Onofrio Jannuzzi che invece su quell’incontro continuò a rimuginare. Aveva appena finito di far approvare la legge sulla piccola proprietà contadina che permetteva di agevolare la fine dei grandi patrimoni e consentire anche ai “poveracci” di avere un pezzo di terreno per la sopravvivenza familiare e ora gli si prospettava una nuova occasione per favorire il suo popolo. Egli conosceva le condizioni di vita del sud, motivo per cui ogni scusa per fare arrivare un po’ di soldi era da lui sfruttata. Nascevano nella sua mente prima e poi in Parlamento gli “elenchi anagrafici”. I libri non lo raccontano ma fu il primo riconoscimento alla dignità femminile e al lavoro delle casalinghe, molto prima della rivoluzione femminista del 1968. Se coltivatore diretto o bracciante era il marito che andava in campagna, bracciante era anche la moglie che lo collaborava e aiutava. Venti mila donne andriesi (quasi tutta la popolazione femminile della città) entrarono negli elenchi anagrafici e cominciarono a percepire il sussidio. Oggi l’avremmo chiamato “reddito di lavoranza”, allora non lo chiamarono ma lo realizzarono. Fu questa operazione che permise il galoppante sviluppo di quel tempo perché quei soldi venivano utilizzati per migliorare le condizioni di vita: quante lavatrici, frigoriferi, biciclette, zappe e aratri furono comprati con quei soldi. Eppure il Senatore Jannuzzi dovette affrontare una pesantissima polemica con la opposizione perché fu interpretata come manovra elettorale e soprattutto perché ne avevano approfittato anche un paio di centinaia di mogli di medici, avvocati, ingegneri ecc. che in campagna andavano a caccia o per villeggiare.

Jannuzzi rispondeva a costoro che chi ne approfittava illecitamente poteva essere smascherato, ma era giusto che anche il lavoro delle donne fosse riconosciuto dalla Stato.

Anche quelli che criticarono la legge furono molto attivi nel guidare le donne a fare la domanda e non pochi furono i delusi. Capitò un giorno che alla casa di Sinell si presentasse una signora ben vestita che in cambio di 500 lire garantiva l’esito della domanda. Sinell, che aveva messo da parte qualche spicciolo all’insaputa del marito, si fece abbindolare. Non disse nulla al marito sperando di fargli una sorpresa. Diede le 500 lire, firmò un modello e attendeva una risposta. Arrivò invece non previsto da lei un ispettore che doveva verificare il contenuto della domanda. Fece una serie di domande alle quali Sinell rispose prontamente e bene. Andò in confusione quando l’ispettore gli chiese se andava spesso in campagna con il marito. Pensando di aggravare la sua situazione disse: "naun, combà, staich semb maloit". La domanda fu bocciata senza appello. Sinell, con la rabbia per i soldi persi, non disse nulla al marito, fino a quando lo stesso Rccard tornò a casa con il modulo che gli avevano dato alla Comunità Braccianti. Fu allora che la moglie piangendo dovette raccontare il (mis)fatto. Il marito si arrabbiò, lei pianse ma non ci fu rimedio. Accadevano anche queste cose allora.

Nota: Dieci anni fa, in occasione del 40° anniversario della morte di Jannuzzi, uno dei più importanti suoi avversari intervenne a una manifestazione commemorativa organizzata dai corsi serali della Salvemini. Il Senatore De Corato durante i lavori preparatori ebbe a riconoscere la bontà di quella iniziativa di Jannuzzi. Il narratore lo pregò di darne testimonianza pubblicamente. Non mantenne la promessa nel suo intervento pure pieno di elogi. Gli mancò il coraggio che invece ebbe un dirigente della CGIL felicemente vivente.

Ci sono mille maniere per assolvere al compito istituzionale per il quale si è chiesto il voto. Jannuzzi si dedicò anima e corpo, rinunziando alla sua avviatissima professione e persino alle sue proprietà. Quella esperienza professionale e la sua indiscussa intelligenza politica produssero iniziative concrete ancora nella memoria della “sua gente”. Uno vale uno?