Nell’ambito delle iniziative del progetto interistituzionale “Scuole in Cammino con Don Tonino”, il 1° Circolo Didattico “G. Oberdan” con il Plesso Don Tonino Bello ha organizzato il giorno 20 aprile 2018 alle ore 19,00 l’iniziativa “In cammino con Don Tonino… una riflessione in movimento lungo le strade della città e della vita”.

Interverranno le Scuole di ogni ordine e grado, le Parrocchie, le Associazioni in cammino sulle orme di don Tonino Bello con la partecipazione di Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria.

La cittadinanza è invitata