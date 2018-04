“Scienza e ragione”, ultimo appuntamento di filosofia con il prof. Giambattista Formica

Si terrà venerdì 20, come sempre alle 20:30, l’ultimo appuntamento del ciclo d’incontri “Perché la ragione?” organizzato dal Circolo dei Lettori di Andria e dal prof. Vincenzo Lomuscio. Dopo 4 densissimi incontri – sia per partecipazione che per contenuto - susseguitisi nell’ultimo mese, sarà la volta del prof. Giambattista Formica, docente presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma, che tratterà de “La ragione nel tempo della scienza”.

Cosa unisce e cosa divide scienza e filosofia? Che ruolo hanno ragione e razionalità all’interno di questi due poli? Il destino della ragione è quello di essere assorbita dalla pratica scientifica? E perché affrontare una simile questione? I continui rimandi, ora in forma di rinforzo reciproco, ora d’insanabile contrapposizione, dell’una all’altra, hanno dato vita a un circolo vizioso talmente difficile, se non da sciogliere (cosa impossibile), almeno da mettere a fuoco in modo da averne coscienza, da richiedere continuamente uno sforzo di ridefinizione dei rispettivi presupposti, e quindi dei rispettivi ambiti di ricerca. Proprio questo sforzo sarà affrontato durante l’incontro grazie a riferimenti a Sellars, Von Neuman, Carnap, Wittgestein, Einstein e Gadamer.

Si conclude così il viaggio a tappe voluto dal Circolo dei Lettori nelle pieghe e negli scarti della ragione, un viaggio piaciuto a molti, che anche se non ha portato ad approdi, è riuscito in ogni caso ad offrire lo spettacolo di paesaggi in cui avventurarsi con il proprio pensiero. L’ultima tappa sarà come sempre in via F. D’Excelsis 22, ingresso libero fino a esaurimento posti.