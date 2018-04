Nasce il "Comitato Impresa Centro Storico"

Si è costituito un comitato spontaneo denominato «Comitato Impresa Centro Storico - commenta la dott.ssa Enza Sgaramella - , di cui ho assunto la presidenza, per la valorizzazione del centro storico di Andria attraverso la partecipazione dei cittadini alle decisioni dell'amministrazione comunale. Esso vuole essere luogo di aggregazione e partecipazione dal basso, di stimolo alla buona gestione del bene comune costituito dal Centro Storico, per tutti i cittadini del territorio di Andria. Vuole contribuire alla valorizzazione dell'identità culturale e storica del paese, alla tutela dei beni architettonici, artistici e ambientali del territorio, alla mobilitazione delle energie positive presenti nel tessuto sociale per incrementare la coscienza civica dei cittadini e degli amministratori”.



A questo scopo i promotori (circa 25 attività commerciali del centro storico) si dichiarano intenzionati a promuovere ogni iniziativa utile e necessaria volta a tutelare il centro storico cittadino sotto l’aspetto del decoro urbano ed ambientale, dello sviluppo turistico e della vivibilità con particolare riferimento alla tutela della salute e dalla sicurezza dei residenti, degli esercenti e più in generale dei suoi fruitori, attraverso la partecipazione attiva della comunità locale e in particolare a: promuovere l’istituzione di un regolamento che disciplini e detti le linee giuda per sviluppo commerciale e turistico del centro storico nel rispetto delle esigenze e della qualità di vita dei residenti; organizzare campagne di educazione civica rivolte ai fruitori del centro storico; organizzare campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di tutti gli organi istituzionali che abbiano il potere di intervenire in maniera diretta od indiretta per garantire la sicurezza dei cittadini in un ambiente di particolare rilievo ed interesse storico, economico e sociale; organizzare campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di tutti gli organi istituzionali al fine di promuovere il recupero e la riqualificazione di siti di interesse storico-culturale ivi presenti anche attraverso campagne di raccolta fondi; collaborare con l'amministrazione comunale, promuovendo un processo di innovazione commerciale e sviluppo territoriale; collaborare con la diocesi; ideare, promuovere e realizzare attività condivise ed eventi di promozione turistica; coordinare la propria azione con quella di altri comitati e associazioni che a livello locale, regionale e nazionale perseguono analoghe finalità; promuovere scambio di conoscenze e pratiche di mediazione orizzontale per la risoluzione dei conflitti; intraprendere azioni legali; non perseguire fini di lucro.

La presente iniziativa, fa sapere il comitato, rimane aperta senza alcuna restrizione a chiunque altro condivida i principi ispiratori del comitato.