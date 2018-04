Matite sbriciolate, ricordi a volte sfocati ma a volte drammaticamente precisi, i disegni di un'esperienza tra le più traumatiche che si possano subire: il tutto per ricordare, per ricostruire un pezzo di storia dimenticato fino a pochi anni fa, forse perché troppo doloroso. E così mercoledì, durante un incontro organizzato dall'Unitre di Andria, una pagina del nostro passato è emersa grazie alle parole e ai disegni pubblicati da Antonella Bartolo, nuora di Antonio Colaleo, uno tra le migliaia di internati militari italiani, "schiavi" di decisioni politiche e praticamente senza diritti per circa 2 anni, allo sbando tra Europa centrale e dell'est.

La Bartolo è partita dai disegni del suocero, rimasti chiusi in un cassetto per più di 70 anni, per ricostruire la storia della sua prigionia, del viaggio verso la deportazione: ha raccolto poi le testimonianze nel libro intitolato "Matite sbriciolate", in cui riporta il racconto, a volte timido, addirittura con sfumature di vergogna, degli ultimi testimoni, ha confrontato memorie scritte e fotografiche, ha ordinato le ricerche degli storici visitando ciò che resta dei luoghi della prigionia.

Particolarmente significativa la motivazione alla base della scelta di un incontro del genere, come spiega la Presidente dell'Unitre, Maria Rosaria Inversi: «Perché la memoria, di uomini e di situazioni, non si perda: questo è un periodo della storia di cui si è parlato poco, tranne che nel recente apssato. Noi vogliamo far conoscere, a persone che non hanno avuto la possibilità di seguire le vicende storiche, e far approfondire il tema a tutta la cittadinanza»

Nel video, l'intervista all'autrice Antonella Bartolo Colaleo.