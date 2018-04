"Opera tua": in gara questo mese il dipinto "San Nicola" custodito nell'omonima chiesa andriese

C'è tempo fino al al 30 aprile, per sostenere, attraverso la votazione, l'opera "San Nicola", attualmente ubicata nell'abside dell'omonima chiesa di Andria nel cuore del centro storico, dedicata al Santo di Myra, e quindi favorire per la sponsorizzazione di un restauro promosso dall'iniziativa "Opera tua", di Coop Alleanza 3.0, in collaborazione con Fondaco Italia e Associazione Siti Italiani Unesco.



L'opera andriese si contende la possibilità di essere restaurata con l'opera "San Nicola e le storie della sua vita", della Pinacoteca Metropolitana di Bari.



Votare è semplice e dà diritto all'ottenimento di uno sconto del 15% su una spesa di "Sapori, si parte". Ecco come procedere:

- Se sei già socio Coop, basterà cercare la pagina

- se non sei socio puoi votare attraverso la pagina

- si ha la possibilità di votare di persona in tutte le sedi Coop.

Brevi informazioni sull'opera:

San Nicola con Adeodato e tre fanciulli.

La storia di San Nicola è ricca di avventure e miracoli. In uno di questi il santo raccolse la sfida di un pascià ottomano, che canzonò un giovane coppiere al suo servizio, reo di essere nostalgico del suo santo protettore. Quando il giovane, fatto schiavo dai Turchi, espresse il suo rimpianto per non essere alle celebrazioni di San Nicola, il pascià gli disse che se davvero di santo si trattava, allora San Nicola lo avrebbe immediatamente riunito a sé. E il santo così fece, come si vede dalla presenza del giovane alla destra del santo. Alla sua sinistra, invece, i tre fanciulli che danno il nome all’opera.