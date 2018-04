"Divinità nella storia, Dio nella vita", oggi la presentazione del libro di Nicola Montereale

Questa sera alle ore 19.00 presso la parrocchia S. Benedetto di Barletta, un giovane autore andriese, il 24enne Nicola Montereale, presenterà la sua pubblicazione "Divinità nella storia, Dio nella vita".

I saluti saranno affidati a don Francesco Fruscio e alla prof.ssa Angela Ruotolo, presidente della sezione UCIIM di Andria. Dialoga con l'autore il prof. Riccardo Losappio, docente e diacono.





Notizie sull’autore

Nicola Montereale è nato a Trani (BT) il 1 Febbraio 1994 e vive ad Andria. Ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Classico “Carlo Troia” di Andria, e negli anni 2007-2010 è stato alunno presso il Seminario Diocesano. Attualmente studia presso l’Istituto Teologico “Regina Apuliae” di Molfetta e porta avanti la rubrica “Riflessioni” sul magazine online odysseo.it e la rubrica radiofonica “Dal profondo del cuore” presso la Radio Madonna dei Miracoli. Inoltre, è autore di un saggio di ricerca, pubblicato nel 2013 e intitolato “Divinità nella Storia, Dio nella Vita”.

Il libro

Non è un libro di teologia - e non vuole in alcun modo esserlo - ma è un percorso, intriso di filosofia e letteratura (antica, contemporanea e biblica e non solo), che dà la possibilità al lettore di lasciare per un momento la valle della sua quotidianità e salire su quei “sentieri d’altura”, capaci di dire qualcosa in più della storia e della vita. Solo così è possibile elevarsi e mettersi alla ricerca di Dio, dell’Altro, altro per andare oltre.

“Divinità nella Storia, Dio nella Vita” ha poi come protagonisti i non credenti seri, alcuni dei quali hanno cercato anche di smuovere e svegliare le coscienze dei cristiani stessi, attaccati spesso più alla for­ma della loro fede che alla sostanza e incapaci di cogliere Dio là dove Egli si svela: nella bellezza e grandezza dell’uomo.

Al tema di Dio si affiancano altri innumerevoli ambiti, che non partono solo in maniera verticale, dall’alto verso il basso, ma anche in maniera orizzontale, dall’uomo all’uomo, occhi negli occhi.

Ciascun capitolo contiene spunti di riflessione che spaziano attraverso tutti i cam­pi del sapere umano: da Corazzini a Turoldo, da Seneca a Callimaco, da Feuerbach a Lu­cio Fontana, dal dialogo su fede e scienza a Beckett, fino a una riflessione sulla “non presenza” di Dio nei campi di sterminio nazisti.